Les quatre derniers de NASCAR sont prêts, ouvrant la voie à une course de championnat fascinante dimanche prochain. Chase Elliott a remporté la victoire lors du Xfinity 500 et a réservé son voyage pour la dernière course éliminatoire. Il s’alignera aux côtés de Joey Logano, Brad Keselowski et Denny Hamlin alors qu’ils se battront pour le trophée.

Elliott est entré dans la course de dimanche bien en dessous de la ligne de coupure et avait besoin d’une victoire pour assurer sa place dans la course finale. Il a réalisé sa meilleure performance de la saison, menant plus de 200 tours. Le pilote de la Chevrolet n ° 9 Hendrick Motorsports avait la meilleure voiture du peloton et s’est remis de deux arrêts aux stands très lents pour reprendre la tête tardivement. Il n’a jamais regardé en arrière et a fini la nuit à Victory Lane.

Le # Championship4 est prêt. @ Chaseelliott, @dennyhamlin, @keselowski et @joeylogano courront pour le championnat NASCAR Cup Series 2020 dimanche prochain à @phoenixraceway. pic.twitter.com/UBR6yT4q2B – NASCAR (@NASCAR) 1 novembre 2020

Alors qu’Elliott a atteint le championnat pour la première fois de sa carrière, un autre pilote dominant a raté la coupure par la plus mince des marges. Kevin Harvick, le champion de la saison régulière et vainqueur de neuf courses, a terminé sous la ligne de coupure. Il a lutté toute la journée avec une voiture qui n’a pas fonctionné comme il s’y attendait mais qui a failli faire son retour.

Tout ce que Harvick avait à faire était de dépasser Kyle Busch dans le dernier tour, et il passerait Keselowski avec un bris d’égalité. Il a délibérément pénétré dans le panneau de quart arrière de la Toyota Camry n ° 18 Joe Gibbs Racing dans le dernier virage et a tenté de faire tourner son adversaire. La rotation s’est retournée contre lui, envoyant Harvick dans le mur. Son ultime effort a échoué, cimentant son destin.

Hamlin et Keselowski, quant à eux, sont tous deux entrés dans la course en ayant besoin de performer régulièrement et de gagner des points pour rester en lice. Logano avait précédemment bloqué sa place avec une victoire, ne laissant que trois places dans les quatre derniers. Aucun des deux n’a failli gagner dimanche, mais ils en ont fait assez pour finir devant Alex Bowman, Kurt Busch et Martin Truex Jr.Maintenant, Hamlin concourra pour son premier championnat tandis que Keselowski tentera d’ajouter un autre trophée à sa collection.

La dernière course NASCAR de l’année a lieu dimanche. Les pilotes se dirigeront vers Phoenix Raceway pour une fusillade qui remporte tout. Celui qui termine avec la meilleure position terminera la journée en tant que champion de la Cup Series 2020, et deux pilotes pourraient soulever le trophée pour la première fois de leur carrière respective.