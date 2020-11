Brad Keselowski, Chase Elliott, Joey Logano et Denny Hamlin se sont rendus dimanche après-midi au Phoenix Raceway avec l’intention de remporter la Bill France Cup. Ils étaient les quatre seuls pilotes restants en lice pour le championnat NASCAR Cup Series, et ils ont continué à se battre tout au long des trois étapes. Finalement, Chase Elliott a terminé devant ses pairs et a remporté le championnat pour la toute première fois de sa carrière.

Avec la victoire, Elliott a répété l’histoire. En 1988, les Los Angeles Lakers et Los Angeles Dodgers ont tous deux remporté des championnats. Le pilote de NASCAR Bill Elliott, son père, a ensuite remporté le championnat Cup Series. Avance rapide jusqu’en 2020, les Lakers et Dodgers ont remporté leurs championnats respectifs et se sont demandé si Elliott pouvait répéter l’histoire. C’est exactement ce qu’il a fait, en prenant la tête de l’étape 3 et sans jamais regarder en arrière.

UNE NOUVELLE ÈRE D’ELLIOTT COMMENCE! Retweet pour féliciter @chaseelliott d’avoir remporté son premier championnat! pic.twitter.com/y9punpVk2T – NASCAR (@NASCAR) 8 novembre 2020

La finale de la saison 500 a mal débuté pour Elliott étant donné que sa voiture a échoué à deux reprises avant les tours d’ouverture. Au lieu de partir de la pole position, il a dû débuter la course à l’arrière du peloton. Logano et Keselowski sont passés au premier rang et ont conduit les pilotes au vert.

Cependant, Elliott n’est pas resté longtemps à l’arrière. Il a utilisé le bas de la piste à son avantage et a contourné plusieurs pilotes, pour finalement revenir en lice. Il a continué à se battre pour des victoires d’étape – bien que Logano ait remporté la première tandis que Keselowski a remporté la seconde.

La fin de l’étape 2 a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux considérant qu’Elliott a mené le peloton dans le dernier tour. Keselowski était sur la queue de son collègue, mais ne semblait pas avoir une ouverture pour bouger. La situation a changé quand Elliott a ralenti un peu en entrant dans le dernier virage. Keselowski a gardé le pied sur l’accélérateur et a pris une avance incroyable pour assurer la victoire d’étape.

Hamlin et Logano ont tous deux maintenu les fans engagés dans la course tout au long de l’après-midi. Logano a remporté la première étape et semblait avoir une voiture dominante au début tandis que Hamlin avait du mal à trouver la vitesse. L’équipe n ° 11 a fait quelques ajustements et a aidé Hamlin à se remettre en lice.

Alors que de nombreux fans de NASCAR s’attendaient à ce que Kevin Harvick mène la majeure partie de la course et finalement gagne, il est resté plus loin dans le peloton. Le pilote qui a remporté neuf courses au cours de la saison 2020 n’a pas pu suivre le championnat quatre. Hamlin, Keselowski, Logano et Elliott ont continué à occuper les quatre premières places, en alternant à chaque tour de passe.

Maintenant que la saison est terminée, les quatre pilotes du championnat se tournent vers 2021. Hamlin recherchera une autre victoire en Daytona 500 en février tout en étant également copropriétaire d’un 23XI Racing. Logano et Keselowski retourneront tous les deux dans l’équipe Penske avec la Bill France Cup en tête. Enfin, Elliott aidera à former une nouvelle équipe de Hendrick Motorsports maintenant que Jimmie Johnson en a terminé avec la course de la Coupe et que Kyle Larson rejoint l’équipe. Bien sûr, son objectif restera de remporter un deuxième championnat.