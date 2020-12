L

Les patrons d’oterie sont «désespérés» de trouver un gagnant mystère de 1,8 million de livres sterling à l’EuroMillions qui doit encore réclamer son argent.

Les joueurs sont invités à vérifier leurs billets après que celui qui a été acheté à West Lothian ait remporté la somme lors du tirage du 11 décembre.

Le billet, qui correspond aux cinq numéros principaux et à une étoile porte-bonheur, vaut un total de 1 886 380 £.

Andy Carter de Camelot, conseiller principal des gagnants à la loterie nationale, a déclaré: «Nous sommes désespérés de trouver ce détenteur de billets mystère et de les unir avec leurs gains, ce prix incroyable pourrait vraiment faire une énorme différence dans la vie de quelqu’un, et quel façon de commencer la nouvelle année ce serait.

«Nous exhortons tous ceux qui ont acheté un billet dans cette zone à vérifier à nouveau leurs anciens billets EuroMillions ou à chercher partout où un billet manquant pourrait se cacher.»

Le billet est l’un des cinq au Royaume-Uni qui a remporté 1,8 million de livres sterling en faisant correspondre les cinq numéros principaux et une étoile porte-bonheur. Le jackpot a été remporté par un détenteur de billets français, qui a réussi à faire correspondre les numéros gagnants à cette date – 6, 9, 13, 24 et 41 – et les numéros chanceux 3 et 12.

Le détenteur du billet mystère a jusqu’au 9 juin 2021 pour réclamer son prix. Toute personne qui n’est pas en possession de son billet, pour quelque raison que ce soit, mais qui croit avoir une réclamation réelle peut toujours contacter Camelot – mais cela doit être dans les 30 jours suivant le tirage au sort.

Si personne ne présente le billet gagnant avant la date limite, le prix en argent, ainsi que tout l’intérêt qu’il a généré, iront à aider les projets financés par la loterie nationale à travers le Royaume-Uni.