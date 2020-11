Chatoyant! Jennifer Lopez danse dans une petite robe brillante | AP

La chanteuse Jennifer Lopez Elle a toujours prouvé qu’elle était une amoureuse de la mode, et c’était le cas avec cette robe dans laquelle elle avait sans aucun doute l’air spectaculaire, car elle révélait une grande partie de sa silhouette tonique qui fait l’envie de beaucoup.

L’artiste d’origine portoricaine, né dans l’arrondissement du Bronx à New York, a réussi à gravir les marches du succès au fil des ans.

La diva latine a toujours voulu la montrer courbes, et plus précisément ses jambes et sa grande arrière-garde qui la caractérisent tant.

Jennifer Lopez a de nouveau cassé Internet en partageant une vidéo il y a quelques heures où elle est vue danser avec une tenue vraiment spectaculaire, une robe courte à paillettes argentées, qui montre une grande partie d’elle-même tournée jambes et bien sûr son derrière.

Il est à noter que Jennifer López peut se vanter d’être l’une des premières artistes latines à avoir rompu avec les normes du moment, puisqu’elle a montré que ses origines n’étaient pas un obstacle pour devenir une célébrité et était l’une de celles qui ont cédé la place à d’autres artistes. continuer leur chemin.

JLo, comme elle est populairement connue après plus de deux décennies dans l’industrie, elle continue toujours de mener les charts musicaux en plus de participer à de nombreux films et émissions de télévision.

La vidéo qui a été publiée il y a quelques heures avait pour but de célébrer l’un des jours les plus importants et peut-être historiques pour les Américains, car tout semble indiquer que les choses sont sur le point de changer et que 2021 pourrait être une meilleure année que celle-ci.

Bien qu’ayant été partagé il y a peu de temps, c’est déjà une tendance sur les réseaux sociaux et jusqu’à présent, il compte plus de 7 millions de reproductions et d’innombrables commentaires de ses abonnés.

Comme prévu, les compliments, les bisous, les cœurs et les émojis de feu n’ont pas attendu dans la boîte de commentaires de La Diva del Bronx.

Nul doute que de ses premiers succès, sur grand écran ou sur scène, la chanteuse et actrice du Bronx, New York, a surpris avec un style très défini qui a fait d’elle une référence pour des millions de followers à la fin du 90’s.

Il est à noter qu’avec le temps, son goût pour l’habillage a changé, en accord avec ses nouveaux rythmes musicaux, mais en conservant toujours cette essence sensuelle et provocante qui a caractérisé ses tenues.

Lopez a transformé les vêtements serrés en l’un de ses incontournables pour tout type d’apparition publique et à plusieurs reprises, la chanteuse et l’actrice ont été vues porter des robes longues ou courtes qui jouent avec des asymétries et des couleurs alternées mais toujours collées à son corps.

Malgré les critiques et les risques qu’elle a pris en portant certains types de vêtements, Jennifer Elle a commencé à jouer avec les transparences, les décolletés et les coupes asymétriques dans ses robes et jupes, une ressource qu’elle continue d’utiliser à ce jour.

De plus, au-delà des vêtements moulants, la chanteuse a raffiné ces dernières années ses tenues en optant pour d’autres types de robes au style proche des tuniques, conçues à partir de tons neutres et qui échappent aux broderies, imprimés ou appliques vives.

À diverses occasions JLo a choisi des pièces haute couture à col roulé qui mettent en valeur une silhouette fluide, pleine de tulle ou semi-transparente déguisée d’une doublure intérieure.

À 51 ans, elle s’est avérée être une femme dévouée, talentueuse et très belle; en plus d’être très disciplinée dans son entraînement physique.

