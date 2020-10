Chaud et froid, Celia Lora a fait un contraste dans sa nouvelle photographie | INSTAGRAM

La belle mannequin et animatrice mexicaine, Celia Lora, est devenue l’une des filles préférées de tous les latino-américains depuis son apparition à Acapulco Shore et produit maintenant du contenu à chaque occasion.

C’est ainsi que cette fois la jeune femme a uploadé une photo qui faisait un contraste mais cette fois dans la température, car il y en a deux principales: chaud et froid; tout cela grâce à sa beauté et sa palette de glace.

Il s’agit de une séance photo qui a été faite très récemment et dont elle a pris de nouvelles photos petit à petit et cette fois elle mangeait une délicieuse glace, ce qui faisait un grand contraste, car ses fans ont trouvé sa température élevée en l’observant et Ils ont fini par avoir envie d’un dessert comme celui qu’il nous a montré.

La photo a des centaines de milliers de likes et continuera sûrement à grandir, car elle a beaucoup d’attention et une base solide de followers qui sont au courant de tout ce qui se passe.

En ce moment, Celia Lora travaille et apparaît dans un programme très intéressant appelé Barak dans lequel 6 influenceurs se sont rendus dans une maison supposée hantée ou hantée où ils ont mené diverses activités pour divertir le public.

Parmi ces activités, on peut jouer à Ouija board, un jeu dans lequel les esprits ou peut-être d’autres choses sont censés être contactés, ils ont donc provoqué beaucoup d’émotion mystérieuse, voire de la peur chez ceux qui ont décidé de désactiver l’accès et de regarder toute l’émission de télé-réalité parce que Il est à noter que c’était gratuit au début, mais qu’il a ensuite nécessité un abonnement.

La fille charismatique d’Alex Lora, la chanteuse principale d’El Tri, s’est consacrée à montrer sa personnalité sans crainte et à être elle-même à tout moment en profitant de tout ce qu’elle fait tout en produisant du contenu, ce qui est tout à fait son style, puisqu’elle ne cesse de l’être. réel et s’attache toujours à s’amuser avec lui afin de transmettre son plaisir à ceux qui le consomment.

On pourrait dire que Celia Lora est devenue un produit, mais par sa propre décision, la jeune femme se consacre à satisfaire ses fans avec de nouvelles photos et a également ouvert sa page de contenu exclusif, où vous trouverez des instantanés personnalisés et bien plus encore, mis en évidence Pour être plus détaillé que ce que l’on peut voir sur son Instagram officiel, où il en télécharge déjà un peu osé, vous pouvez déjà imaginer ce qu’il y a.

Pour Celia Lora, le plus important est de pouvoir aider les gens et grâce à ses chiffres et à la grande attention qu’elle a pu le faire, en partageant des états dans lesquels elle promeut divers produits et entreprises, une activité assez noble qui a montré qu’elle a un grand cœur et pas seulement une personne d’apparences.

Beaucoup de gens sur les réseaux sociaux sont contrariés quand ils observent la jeune femme comme une célébrité et commentent beaucoup de choses négatives, pour cette raison et d’autres que j’explique déjà dans une vidéo YouTube, Celia Lora a fermé la boîte de commentaires de ses photos Depuis là ils pourraient venir vous dire beaucoup de choses négatives et désagréables.

Bien qu’il n’apparaisse plus à Acapulco Shore, car la saison est terminée, il apparaît chaque semaine avec une nouvelle vidéo sur MTV, El consultorio del amor con Celia Lora, où il aborde des sujets normalement tabous ou assez intrépides pour dissiper les doutes. et parlez-nous de votre expérience.