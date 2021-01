Chauve? Luis Miguel porterait une perruque, révèle le fils de Manzanero | Instagram

Apparemment, 2020 a marqué une série d’événements où les secrets du spectacle ont commencé à voir le jour, ils découvrent tous les secrets de Luis Miguel, il est le fils du compositeur Armando Manzanero qui partage les détails de sa «calvitie»?

L’un des artistes les plus énigmatiques du monde du divertissement est le chanteur Luis Miguel et de qui semblent maintenant être découverts nombre des secrets qui ont accompagné sa vie si privée.

C’est récemment, le fils du célèbre auteur yucatèque, Armando Manzanero, qui a abordé l’un des détails personnels du chanteur Luis Miguel.

Or, le propre fils de l’interprète de “Cet après-midi a vu pleuvoir”, “J’adore”, “Rien de personnel”, entre autres, Juan Pablo Manzanero révèle quelques anecdotes de Luis Miguel peu connues jusqu’à présent.

C’est à travers une récente interview où Juan Pablo Manzanero a ouvertement adressé des révélations choquantes sur l’appel “Soleil du Mexique“.

À travers la conférence que le fils du compositeur a récemment tenue, il a expliqué les raisons pour lesquelles “Luismi” portait des perruques, a-t-il déclaré à travers un programme.

Le fils du célèbre “génie du boléro” a également exprimé la grande admiration qu’il éprouve pour le chanteur de 50 ans, Luis Miguel.

Des gens qui ont travaillé depuis l’enfance … et c’est un homme qui a travaillé toute sa vie et ces gens doivent être respectés.

Il a également expliqué que dès son plus jeune âge, il avait appris à le connaître à l’époque où lui et son père travaillaient ensemble.

C’est à l’une de ces occasions où le fils du compositeur, Juan Pablo Manzanero, était proche de l’artiste, c’est le moment où il a découvert que “Luismi” portait une perruque.

Je me souviens qu’il était seul, entouré de beaucoup de gens, principalement du travail, je me souviens que plus ou moins, nous avions tous les deux le même âge, et j’ai dit … Hé frère, ne désespérez pas avec tant de monde, vous ne voulez pas aller au cinéma Allons-y pour un hamburger … Puis il dit oui! Mais laisse-moi aller chercher ma perruque.