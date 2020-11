Chavo del 8 a démissionné pour dignité, “Don Ramón” a tout avoué | INSTAGRAM

En l’honneur de l’acteur emblématique et attachant et à l’occasion de son 32e anniversaire de f @ ll3cimient0, d’importants portails de divertissement mexicains ont entrepris la tâche de publier un rapport spécial sur la vie de Ramon Valdes et il a revécu quelques anecdotes importantes, parmi lesquelles la principale raison de sa démission de la célèbre émission de télévision mexicaine: “El Chavo del 8”.

Tout a commencé bien avant que l’acteur ne commence à travailler pour ChespiritoIl s’avère que Ramón Valdés traversait une très mauvaise séquence économique; Il convient de noter que son travail avec Chespirito a duré près d’une décennie, exactement de 1970 à 1979, l’année au cours de laquelle il a décidé de démissionner, bien que nous sachions avec certitude que son passage dans le “Vecindad del Chavo” a permis à Ramón d’oublier les préoccupations monétaires pour tout ce temps.

Bien, démission de Valdés au célèbre programme, contrairement à d’autres acteurs, ce n’était pas à cause de “Chespirito”, selon les informations partagées par le portail susmentionné, son problème était vraiment avec Florinda Meza, qui avait assumé la direction artistique du programme et ce a généré plusieurs frictions au sein des acteurs.

On pourrait donc dire que l’éternel procès entre “Doña Florinda” et “Don Ramón” n’était pas si faux. “Doña Florinda” dans la série était la mère de “Kiko”, et dans la vraie vie, elle était l’épouse de Gómez Bolaños, tout le monde connaissait ce détail, et pour sa part, Ramón Valdés n’était pas très heureux, car il voulait répondre directement à “Chespirito”, qui l’a invité à participer, et non à l’actrice susmentionnée.

Et c’est jusqu’à ce que Carlos Villagrán quitte le programme, que Valdés a fini par être convaincu qu’il ne devait plus y continuer et a décidé de signer sa démission, en plus du fait que l’acteur jugeait assez injuste que Villagrán ait été renvoyé de la série, et parmi les causes le licenciement comprenait une supposée jalousie de la part de Gómez Bolaños envers le personnage de “Kiko”.

C’est ainsi que Valdés a mis de côté la célébrité et l’argent et a démissionné de “La Vecindad” et l’a quitté pour défendre sa dignité, même s’il faut se rappeler qu’en 1987 il est revenu à la télévision mexicaine, dans le programme “Ah , ce que Kiko “, avec Carlos Villagrán, un acteur mexicain bien connu qui a joué Kiko dans Chavo del 8, cependant, la proposition ne s’est pas déroulée comme prévu et ils ont rapidement quitté l’air.

Outre le fait que la santé de l’acteur susmentionné, après son échec retentissant avec “Ah, ce que Kiko” s’était déjà détériorée en raison de l’abus de la consommation de cigarettes, plus tard, l’acteur a été diagnostiqué avec un cancer de l’estomac et malgré le fait que les médecins Ils lui ont demandé d’arrêter de fumer, et il a décidé d’ignorer les indications médicales, même au moment même où elles lui avaient annoncé la nouvelle, a répondu Valdés en fumant à l’intérieur de l’hôpital.

Malheureusement, la tumeur s’est étendue à sa colonne vertébrale et Ramón Valdés a perdu la vie le 8 août 1988, à l’âge de 64 ans, malheureusement plus de 30 ans se sont écoulés sans que l’acteur soit vivant, provoquant les rires qu’il a réalisés. pour l’ensemble du public, il était sans aucun doute l’un des personnages préférés des téléspectateurs, et il l’est encore aujourd’hui.

Un détail important que nous pensons être très important de mentionner est que, bien qu’à l’époque ils étaient de grands amis et collègues de travail, ni Florinda Meza ni «Chespirito» n’ont assisté à ses funérailles.