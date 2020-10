Chayanne chante le single “You notice” de Lele Pons sa nièce | Instagram

L’un des chanteurs les plus aimés du monde entier est le très séduisant et talentueux portoricain Elmer Figueroa Arce, internationalement connu sous le nom de Chayanne, récemment aux oreilles de ses fans lors du partage d’une vidéo, où il interprète une chanson de sa belle-nièce. Lele pons intitulé “Vous remarquez“.

Chayanne Il a commencé sa carrière depuis 1978, ce qui signifie qu’il est dans sa carrière depuis environ 42 ans, au cours desquels il a participé à des séries télévisées, des feuilletons et des films en plus du chant.

Depuis 1989, il est marié à Marilisa Maronesse, qui était auparavant une reine de beauté dans son Venezuela natal, elle est également la tante du célèbre youtuber et maintenant aussi une chanteuse Lele Pons.

Récemment, la relation que Chayanne avait avec le youtubeur a été découverte, elle a réussi à devenir célèbre sans le soutien de son beau-oncle, directement aujourd’hui tout le monde sait qu’il est son oncle et qu’il la soutient également sans condition, Cela a été démontré dans la vidéo en question où il joue et danse sur la chanson de la jeune femme.

Il y a environ un mois Lele pons en collaboration avec le chanteur Guaynaa Ils ont sorti ce single qui est devenu très populaire, le nom complet de la mannequin vénézuélienne, comédienne, présentatrice et youtubeuse est Eleonora Gabriella Pons Maronese, elle a actuellement 24 ans et bien qu’elle soit née au Venezuela, elle est devenue citoyenne américaine naturalisée.

Ce n’est pas la première chanson sortie par la jeune célébrité, depuis 2018, il a commencé à chanter je pourrais vous dire que formellement, son premier single s’intitulait “Dicen”, qui a étonnamment réussi à avoir 10 millions de vues en seulement 4 jours depuis sa libération.

Lele Pons a également eu l’opportunité de devenir présentatrice de télévision, récemment elle était la présentatrice de l’émission “La voz” dans l’édition du Mexique, elle a également présenté les Latin Grammy Awards et a eu d’autres apparitions mineures, elle est devenue jusqu’au jour de Aujourd’hui, il fait partie des grandes célébrités de l’internet, principalement pour ses vidéos assez divertissantes car il fait des parodies du quotidien à la manière d’un scketch avec ses amis et le youtubeur bien connu Juanpa Zurita.

Peut-être que Lele tente une nouvelle étape de sa vie avec la musique, cela fait deux ans qu’elle a sorti plusieurs chansons, même si elles n’ont pas été simples en réalité, celles-ci ont été assez frappantes pour les internautes et une façon de dépenser leur énergie qui apparemment le jeune homme est extrêmement hyperactif.

En des occasions constantes, nous avons vu Lele pons vivre avec les enfants de Chayanne: Isadora et Lorenzo, dans certaines fêtes et photographies occasionnelles, depuis leur plus jeune âge, il ne fait aucun doute que la famille est une partie importante de leur vie.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Ce ne serait pas une surprise si aucune future Chayanne et Lele Pons n’avaient de collaboration ensemble, car heureusement le Portoricain a eu la chance de se lancer dans divers genres musicaux, pas seulement des ballades et de la musique pop, toutes les mélodies qu’il décide de sortir sont pour la plupart des succès retentissants. .

Chayanne il est dans ce qui semble être un coin de sa maison il est assis avec un clavier devant un téléphone portable et entouré d’une fenêtre impressionnante et d’une belle orchidée violette, tout en écoutant la chanson de sa nièce, il chante quelques phrases et bouge ses bras comme s’il était dansant.

La publication a été partagée sur un compte Instagram, où ils félicitent le Portoricain pour son soutien à sa nièce, affirmant que Lele et Guaynaa ont monopolisé les premières places sur les panneaux d’affichage, les stations de radio et les plateformes numériques.

Il a l’air très bien en chantant notre Chayanne le succès de sa nièce Lele Pons salutations du Chili », a écrit un internaute est dans la publication.

À lire aussi: Harry Styles lance son clip Golden Unleash the madness!