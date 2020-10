Chayanne est-elle le nouveau roi de Tiktok? leurs chansons le prouvent | .

Il chanteur Elmer Figueroa Arce internationalement connu sous le nom de Chayanne est redevenu une tendance des réseaux sociaux, la raison? la nouvelle application Tik tok, où leurs chansons sont diffusées dans tout le pays, de plus en plus accrocheuses.

Se souvenant de certaines de ses chansons les plus emblématiques, l’interprète de “Tiempo de vals” attire l’attention depuis quelques jours, ceci parce que certains de ses Chansons ont été entendus en arrière-plan dans les vidéos de TIC Tac.

À 52 ans Chayanne Il continue de voler des soupirs dans chacune de ses présentations, il est l’une des figures latines les plus reconnues et particulièrement aimées dans le monde, il y a des pages dédiées à sa carrière et surtout à montrer le chanteur.

Malgré le fait que depuis des années il soit resté un peu discret sur sa famille, le peu que l’on sait d’elle captive encore plus ses followers, d’autant plus que pour lui, en plus de ses fans, ce sont justement les membres de sa famille, ses épouse et deux enfants, qui ont hérité de son charisme et de son humilité, ainsi que d’un goût pour la danse et la musique comme sa mère et l’élégance de sa mère qui était autrefois une reine de beauté.

Comme vous le savez, le chanteur se caractérise par la danse assez bien, il l’a fait sur une carrière de 42 ans et à ce jour, il continue de le faire, quelque chose qui fascine ses fans, il est donc inévitable qu’en écoutant ses chansons, nous restions immobiles et essayez de ne pas reproduire ses pas de danse, qui infectent beaucoup immédiatement après l’avoir vu.

Il est à noter que l’application lancée en 2016 par Byte Dance est principalement utilisée par les adolescents et les jeunes, même si bien sûr il existe des exceptions d’adultes qui aiment également enregistrer de courtes vidéos et les publier.

Avec cette preuve que les jeunes d’aujourd’hui dansent et chantent les chansons de Chayanne, c’est la preuve que son talent transcende le goût des gens, qu’ils soient adultes ou jeunes.

Ce n’est pas tout en plus de partager leurs chansons, plusieurs utilisateurs ont publié des vidéos modifiant l’audio d’origine et utilisant celles que nous voyons habituellement sur Tik tok, dans l’un d’entre eux l’interprète de “And you go” apparaît, dansant et en arrière-plan écoutez la chanson “Banana” interprétée par Conkarah avec Shaggy.

Immédiatement, des centaines d’internautes ont commencé à féliciter le chanteur, déclarant que chaque jour il était beaucoup plus beau et qu’ils ne pouvaient pas croire qu’à 52 ans, il avait encore l’air si jeune.

Une autre des vidéos dans lesquelles il a joué est celle qui est devenue virale depuis longtemps, où il est sur scène quelque part, à côté de ses danseurs tout en dansant sur la même chanson que “Humans to Mars”.

L’une des vidéos qui a le plus attiré l’attention dans une édition qu’ils ont faite avec la chanson “Torero” et la vidéo de Zac Efron alors qu’il interprétait une chanson de High School Musical 3, les utilisateurs l’ont trouvée assez drôle et ils l’ont aimé assez.

Bien qu’il soit reconnu pour ses chansons, Chayanne a eu l’occasion de participer à plusieurs feuilletons, séries et films, même si plus tard il a décidé de conserver sa musique, peut-être l’a-t-il plus aimé que l’enregistrement de scènes.

Le Portoricain est marié à la reine de beauté Marilisa Maronesse depuis 1992, et depuis 28 ans ensemble, ils sont considérés comme l’un des couples les plus beaux et surtout les plus forts, peut-être dans une large mesure cela a-t-il contribué au fait que la chanteuse ne l’a pas fait. il a été impliqué dans des scandales et reste en marge de la communication d’informations personnelles et familiales.

