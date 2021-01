Chayanne révèle quel est le secret de sa réussite professionnelle! | .

Il chanteur d’origine portoricaine Chayanne, il a partagé lors d’une interview sur YouTube où il a révélé ce que certains des secrets de succès tout au long de sa longue carrière.

Le nom complet de Chayanne est Elmer Figueroa Arce, le chanteur de 52 ans a commencé sa carrière alors qu’il n’avait que 10 ans, alors qu’il n’était qu’un enfant, il a commencé à attirer l’attention du public car il faisait partie d’un groupe de chanteurs qui avec le passage du temps, ils ont fini par se séparer.

Avec 42 ans de carrière non seulement dans la musique, au cas où vous ne le sauriez pas, le chanteur s’est également aventuré dans le monde du cinéma et de la télévision. Les adeptes se demanderont quelle a été la clé de son succès, car pas n’importe quel artiste peut présumer qu’il a eu tant d’années de carrière et qu’il continue d’être l’un des chouchous du public autant que l’interprète de “Torero” est devenu.

Parler de Chayanne Aujourd’hui c’est quelque chose d’excitant, car sa carrière est connue par des millions de personnes à travers le monde, son image est devenue une icône de la galanterie et chaque 20 juin, qui est célébré le jour de la fête des pères, sur les réseaux sociaux son le nom devient tout de suite une tendance car des millions affirment que Chayanne est leur père, c’est quelque chose qui semble être devenu une habitude, année après année on voit des mèmes défiler avec le visage de l’interprète de “Tiempo de Vals”.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

C’est le premier mai 2019 qu’une vidéo intitulée “Chayanne raconte son histoire” a été partagée, qui a été mise en ligne sur la chaîne de Chente Ydrach, elle parle des secrets du chanteur pour obtenir le succès de sa carrière, tout de suite vous allez nous montrons.

Après des années à vouloir que cet entretien ait lieu, nous l’avons finalement fait. Une conversation triomphante avec l’icône portoricaine: Chayanne. Spoiler: c’était bien de découvrir que cette icône de la musique populaire est vraiment un gars formidable », fait partie de la description de la vidéo.

Quelque chose qui a beaucoup attiré l’attention dans la vidéo est que Chayanne Il continue d’être la personne humble que nous avons connue au fil des ans, mais ce qui l’a aidé au fil des ans à maintenir son succès et aussi ses pieds sur terre, c’est l’éducation qu’il a reçue de sa maison dès son plus jeune âge. Respecter les autres et être reconnaissant l’a beaucoup aidé.

Pour l’interprète de “Salomé” qui est également connu pour être une personne très humble, c’est aussi le dévouement qui l’a aidé à continuer à être comme il l’a été jusqu’à présent.

“C’est du dévouement, j’ai commencé quand j’étais petit, j’ai eu de la chance parce que la vie m’a amené là-dedans … Je ne l’ai pas cherché”, a déclaré Chayanne.

On pourrait dire que c’est aussi une série de coïncidences qui l’ont mis au bon endroit et au bon moment.Cependant, c’est aussi en grande partie le dévouement qu’il a envers ses fans et le fait qu’il veut présenter des émissions dignes, c’est pourquoi il a également dû Préparez-vous constamment en chantant et en dansant, ce qui vous plaît le plus dans vos performances.

À ce jour le nom de Chayanne symbolise le talent, la joie, le rythme et la romance, le chanteur s’est mêlé à divers genres de musique, a sorti des ballades qui au fil des ans ont fait tomber des milliers de couples amoureux, mais il a également décidé de commencer à danser sur sa musique pop.

Lire aussi: Torse nu! Chayanne remplit ses fans de soupirs en cuisinant