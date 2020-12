Ne manquez pas cette délicieuse recette de cheesecake qui combine parfaitement la texture du fromage à la crème avec la douceur de la citrouille.

Pour préparer ce cheesecake à la citrouille, vous avez besoin des éléments suivants Ingrédients:

2 tasses de craquelins Graham

1/2 tasse de beurre fondu

3 paquets de fromage à la crème

3 oeufs

1 tasse de purée de citrouille

1 cuillère à soupe de muscade

1 cuillère à soupe de cannelle

1 cuillère à soupe d’extrait de vanille

1 boîte de lait concentré

Pour 8 portions

préparation

Écraser les biscuits avec le beurre préalablement fondu à l’aide d’un mélangeur ou d’un broyeur Couvrir le fond du moule avec le mélange de biscuits et le beurre pour faire la base de la tarte. Enfourner 5 minutes à 150 ° C. Dans un récipient, ajouter le fromage à la crème, les œufs, la purée de potiron, la muscade, l’essence de vanille et le lait concentré. Bien mélanger jusqu’à ce que les ingrédients soient incorporés Verser la garniture sur la croûte de tarte fraîchement cuite Cuire au four à 150 ° C pendant 1 heure. Servir et savourer.

Pour voir plus de recettes, accédez à notre chaîne YouTube.

Article précédentJessica Alba achète ses propres produits au supermarché