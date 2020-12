Chef-d’œuvre, Jennifer Lopez jette ses vêtements sur Instagram | INSTAGRAM

Afin d’être toujours au centre de l’attention des internautes, parfois même des célébrités succombent au fait de faire des séances photo où elles se déshabillent toutes sortes de vêtements, comme c’est le cas d’une photo récente partagée à partir d’un profil. des fans de Jennifer Lopez.

La chanteuse à succès se voit confier depuis quelques jours la tâche de partager quelques images d’elle, dépouillée de tout type de vêtement textile, même si l’on sait que tout cela est dans le but de promouvoir sa nouvelle production musicale, son dernier single “Le matin”.

Et, comme on l’a vu ces derniers jours, JLO a décidé de poser complètement vêtu, pour promouvoir votre single, qui parle du corps féminin et du désir de partenaires romantiques pour les filles.

Bien qu’il n’y ait pas encore de vidéo officielle en tant que telle, comme celles auxquelles Lopez nous a habitués, où il se montre interpréter les paroles ou peut-être danser la chanson, nous savons que pour cela cela ne prend pas longtemps, eh bien, il nous a donné beaucoup de contenu audiovisuel, comme la chanson pour sa part, déjà disponible sur toutes les plateformes officielles.

Cependant, cette fois, nous ne parlerons pas de la chanson, mais plutôt de l’image qu’un profil créé par les fans de l’artiste américaine aux racines latines, dans laquelle elle apparaît de manière explicite, débordant de cette personnalité naturelle qui la caractérise.

Et c’est que dans la pièce de divertissement, on peut la voir allongée sur une base rembourrée en velours dans des tons rouges, alors qu’elle est sur le dos, couvrant ses seins avec ses bras uniquement, en plus, elle ne couvre également que sa zone intime en utilisant une position stratégique avec ses jambes.

Dans l’instantané enflammé, vous pouvez clairement voir le grand effort que Jennifer Lopez a fait pour atteindre ces incroyables abdos, car, même sans faire d’effort, couchée placidement, vous pouvez voir sa zone abdominale complètement définie, montrant sa beauté naturelle lorsque maximum.

De même, en faisant attention au d3snud0 artistique, on voit comment sa région fessière se démarque également dans l’impressionnante photo, et c’est que, on voit parfaitement comment le muscle fort de la chanteuse de 51 ans est encadré dans son intégralité, à qui il semble que il est dans sa meilleure forme à cet âge.

Ce qui est vraiment surprenant, alors, beaucoup de femmes au lieu d’utiliser la ressource de la chirurgie esthétique, qui est une méthode coûteuse mais rapide, en revanche, quelques-unes, comme notre «Diva du Bronx» préfèrent faire le gros travail, et combinez une alimentation saine avec des routines d’exercices étendues, sachant que les résultats seront un peu plus lents, mais naturels.

Il convient de noter que, bien que la photo ait enchanté des milliers de personnes, certains utilisateurs étaient consternés de voir JLO de cette manière, puis ont décidé de commenter ses vêtements nuls dans l’image, arguant avec certitude que la chanteuse avait un vide dans sa vie qu’elle essaie de remplir avec ces types de photographies: «Vous n’aviez pas besoin de sortir nue, une femme quand elle a tout et est pleine ne prend pas ce type de photo et quand elle le fait c’est par manque de vide que personne ne comble, fait de quoi aurez-vous besoin?, dit le commentaire d’un utilisateur.

Il est clair que JLO n’a pas besoin de répondre à ce type de question de la part de personne, car, bien que la façon de penser soit respectée que chaque individu n’a pas le droit de commenter le corps d’une autre personne, même si c’est une célébrité, chacun fait son corps et avec son corps tout ce qu’elle veut, et cette fois, la magnifique Jennifer l’a fait très clairement.