Une autre nouvelle ère a commencé à Stamford Bridge ce soir alors que Thomas Tuchel a pris en charge son premier match après le limogeage de Frank Lampard.

Ce devait être une soirée de lancement frustrante alors que les Blues travaillaient pour un match nul et vierge de Premier League avec les Wolves.

L’ancien patron du Paris Saint-Germain, Tuchel, a remplacé Frank Lampard mardi, le conseil des Bleus saluant le joueur de 47 ans comme l’un des meilleurs entraîneurs européens.

Chelsea a eu du mal à maîtriser au cours d’une première mi-temps tiède, car bon nombre des problèmes qui assaillaient l’ancien patron Lampard ont refait surface à Stamford Bridge.

Callum Hudson-Odoi et Kai Havertz sont allés plus près, tous deux venant dans les phases finales, mais malgré la possession dominante et le territoire tout au long, Chelsea a été forcé de se contenter d’un match nul – ce qui prolonge son retour de championnat dérisoire à seulement deux victoires en neuf matches.

Revivez le jeu avec le blog de Standard Sport ci-dessous…

Nuno à BBC

“Je suis fier, tout part de là, aujourd’hui on était une équipe compacte, organisée, les corps devant le ballon, faisant tout pour empêcher Chelsea, on avait des chances mais on peut faire mieux.

“Nous étions organisés, fermions les poches, la ligne du ballon était toujours couverte. Drap propre, je suis content de la façon dont les garçons se sont engagés dans l’idée.

“Nous avons eu quelques occasions, mais le jeu est plus que cela. Cela viendra parce que l’engagement est là. C’est un point de départ.

“Nous avons reconnu que nous n’aurions pas trop de ballon, mais c’est ce dont le match avait besoin.”

À plein temps

94min: Pas le début que Tuchel aurait voulu.

90min: Il y aura trois minutes supplémentaires.

86min: Hudson-Odoi, maintenant sur la gauche, a un pop du bord de la zone. Il est dévié et Rui Patricio effectue un bon arrêt. Meilleure chance du jeu.

82min: Voici Mount. Ziyech cède la place.

81min: Mount est le prochain à venir. Donc pas de Werner ce soir.

James s’enregistre

Tuchel reste avec Havertz, bien qu’il ait peu d’effet – amenant Pulisic pour Chilwell et déplaçant Hudson-Odoi vers la gauche.

Abraham est parti pour Giroud.

Il y va – mais il n’y a vraiment pas eu beaucoup de sentiment d’urgence de la part de Chelsea.

76min: Ne tente jamais sa chance à distance, mais c’est haut et large. Voici Abraham et Pulisic.

74min: C’est au tour de Tuchel de changer les choses. Pulisic et Abraham arrivent bientôt.

71min: Oh, Neto marque presque! Il se tord et se détourne de Jorginho et ramasse le ballon sur Mendy mais le ballon rebondit sur la barre.