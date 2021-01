Tammy Abraham a réussi un tour du chapeau intelligent à Stamford Bridge alors que Chelsea dépassait Luton têtu avec une victoire 3-1 et se qualifiait pour le cinquième tour de la FA Cup.

Le tueur à gages anglais Abraham a porté son total de buts à Chelsea à 11 pour la saison, marquant deux fois en sept minutes de première demie avant de terminer son triplé tard.

Jordan Clark a profité de la dernière erreur de Kepa Arrizabalaga pour en récupérer une pour Luton, mais les Blues ont réussi à remporter une importante victoire au quatrième tour.

Timo Werner a raté un penalty tardif dans une fin frustrante de son après-midi, mais Chelsea se rendra désormais à Barnsley au cinquième tour.

Cette victoire a été cruciale pour le patron sous pression Frank Lampard, qui va maintenant essayer d’organiser un retour à la victoire en Premier League.

Actualités Chelsea vs Luton Town

Mises à jour en direct

Afficher les dernières mises à jour 1611496783

James Robson | Correspondant de Chelsea

C’était vraiment une mauvaise pénalité de Werner et typique d’un joueur à court de confiance. Il voulait juste toucher la cible, mais cela signifiait la mettre à une bonne hauteur pour le gardien.

1611496599

Werner pourrait bien terminer ce match sans but, mais cela ne raconte pas toute l’histoire. Il a créé le premier d’Abraham et a été brillant toute la journée. Si la faute fatiguée ne l’avait pas attaqué là-bas, il aurait sûrement marqué un but – mais le penalty raté résume sa confiance.

1611496480

Werner manque!

Oh cher. Werner intervient et le claque à la gauche de Sluga, mais le gardien lui est égal!

1611496434

Pénalité à Chelsea!

84 minutes: Timo Werner court à travers, contourne le gardien… et Clark le élimine pour un penalty!

Cela résume les choses pour lui récemment, mais il prendra sûrement le coup de pied …

1611496247

80 minutes: Luton y va toujours – et pourquoi pas? Avec 10 minutes de leur course en FA Cup (probablement), ils voudront sortir en se balançant.

1611495968

76 minutes: Le travail d’Abraham est terminé – il est remplacé par Giroud.

1611495841

OBJECTIF! Chelsea 3-1 Luton Town | Tour du chapeau de Tammy Abraham, 73 minutes

C’est un triplé pour Abraham! Hudson-Odoi fait bien sur la gauche et met le ballon sur une plaque pour que le jeune attaquant scelle sûrement le match.

1611495761

69 minutes: Werner descend dans la zone de Luton et veut une pénalité pour un tirage de maillot – cela aurait été doux, mais cela avait l’air d’une faute ailleurs sur le terrain – mais l’arbitre décide de ne pas le faire.

1611495393

66 minutes: Lampard est sur le banc pour essayer de concentrer ses joueurs. Leur passage à la pause a été un peu bâclé, mais il y a beaucoup d’espace pour attaquer pour clôturer ce match.

1611495193

63 minutes: Une autre chance pour Luton en tant que corner est activée et Kepa bloque intelligemment bas – mais le drapeau de hors-jeu monte quand même. Pourtant, Chelsea vit dangereusement et a cruellement besoin de ce troisième but.