Werner souvent décrié – une signature estivale de 53 millions de livres sterling du RB Leipzig – n’avait pas réussi à marquer lors de ses 12 apparitions précédentes avant de revenir à la maison sur le coup de la mi-temps à Stamford Bridge dimanche.

Chelsea a déjà mené ses adversaires de la Ligue 2 – 66 places en dessous d’eux dans la pyramide du football – grâce à l’excellente frappe précoce du garçon d’anniversaire Mason Mount, tandis que Callum Hudson-Odoi et Havertz ont tous deux marqué en seconde période pour continuer le record des hôtes de ne jamais manquer d’atteindre. la quatrième ronde de ce siècle.

Jouant leur premier match depuis le Boxing Day après avoir repris l’entraînement plus tôt cette semaine après un arrêt de Covid-19, Morecambe – chassant les séries éliminatoires au quatrième rang après avoir évité la relégation le trimestre dernier – aurait pu prendre une avance de choc dans l’ouest de Londres.

Kepa Arrizabalaga, qui a ensuite fait preuve d’une agilité impressionnante lors de sa 100e apparition à Chelsea pour empêcher le ballon d’entrer, a presque été porté sur sa propre ligne de but par l’ancien milieu de terrain de Liverpool, Adam Phillips.

Chelsea a montré six changements par rapport à la défaite de la Premier League par Manchester City, mais Frank Lampard a toujours nommé une équipe solide dans le but de se remettre d’une triste série d’une seule victoire en sept matches dans toutes les compétitions qui avaient conduit à des spéculations sur son propre avenir. Werner a fait un grand signe de la tête dans les premières minutes, tandis qu’Antonio Rudiger et Havertz avaient tous deux bloqué leurs efforts avant qu’Emerson Palmieri ne tranchait.

Hudson-Odoi a également eu un tir dévié après la peur de Kepa et Rudiger a gâché une bonne chance dans un coin avant que Mount ne sort de l’impasse.

Le milieu de terrain anglais a reçu la possession d’Hudson-Odoi avant de tirer un effort de l’extérieur de la surface et dans le coin inférieur. Un beau but – seulement son deuxième de la saison et premier depuis septembre – pour marquer son 22e anniversaire.

Rudiger s’est de nouveau rapproché alors que Chelsea a empilé sur la pression, mais Morecambe a défendu avec résilience et la tête défensive voyou de Havertz d’un long lancer dans la surface de six mètres a conduit à la panique et a vu Kepa devoir éloigner le ballon du danger.

Les Blues étaient dominants mais n’ont pas créé trop d’occasions nettes, Werner volait maladroitement bien au-dessus. Phillips a testé à nouveau Kepa et Havertz n’a pas réussi à se connecter correctement avec une tête libre d’un coup franc avant que Chelsea ne double son avantage juste avant la pause.

La livraison invitante de l’impressionnant Hakim Ziyech au poteau arrière a été dirigée par Havertz et Werner – sans but à son actif depuis le 7 novembre – ne pouvait pas manquer avec son tap-in à seulement quelques mètres.

Chelsea a commencé la deuxième mi-temps sur le pied avant et a rapidement étendu son avance, avec Ziyech de nouveau l’architecte alors que sa dernière belle livraison a été récupérée par Hudson-Odoi, dont le premier contact n’était pas le meilleur, mais il a mis suffisamment de puissance sur le tir pour empêcher le gardien Mark Halstead de Morecambe d’effectuer l’arrêt.

Ziyech était plein de confiance alors qu’il dirigeait une frappe du pied gauche de près sur la barre transversale et Werner est devenu le fournisseur de Havertz après une pause menée par Hudson-Odoi, mais l’ancien Bayer Leverkusen ne pouvait que balayer un tir bas large.

C’était une attaque contre la défense pendant la majorité de la deuxième période alors que Chelsea en chassait un quatrième et Morecambe a été déçu par des passes bâclées les rares occasions où ils ont réussi à reprendre possession.

Un long ballon de Rudiger était presque parfait pour Ziyech, seulement pour Nathaniel Knight-Percival – à la place du capitaine de Shrimps Sam Lavelle, qui a été testé positif pour Covid-19 la semaine dernière – pour en faire juste assez.

Ziyech s’est contenté de tenter sa chance de n’importe où et Halstead a effectué un double arrêt stellaire pour refuser à la fois Havertz et le remplaçant Christian Pulisic en succession rapide.

Olivier Giroud est également sorti du banc et a eu quelques buts tardifs pour Chelsea, qui a pris un quatrième lorsque Tammy Abraham a combiné avec Cesar Azpilicueta et le centre profond du capitaine de la droite a été dirigé par Havertz.

La seule demi-chance de Morecambe en deuxième mi-temps était une tête de Harry Davis en boucle qui n’a causé aucun problème pour Kepa.