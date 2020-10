Chelsea Clinton a récemment parlé franchement de son amitié passée avec Ivanka Trump et de ce qui l’a finalement mis fin. Lors d’une apparition sur Watch What Happens Live With Andy Cohen, Clinton a partagé qu’avant l’élection présidentielle de 2016, les deux avaient une relation amicale. Cependant, depuis que ces élections ont vu leurs parents – Hillary Clinton et Donald Trump – s’affronter pour la présidence, il est devenu clair pour Clinton que le couple n’était tout simplement plus compatible.

“Je ne lui ai pas parlé depuis 2016 et je n’ai aucun intérêt à être ami avec quelqu’un qui est non seulement complice mais qui participe activement à la collision quotidienne de cruauté et d’incompétence de cette administration”, a déclaré Clinton, interrogé sur la nature de leur relation. “C’est la réponse.” Elle a ajouté: “Nous étions en contact au début de la campagne. Mais c’est vraiment très difficile quand il y a quelqu’un qui embrasse activement son candidat – que ce soit son père ou non – qui fait du racisme, du sexisme, de l’antisémitisme et de l’islamophobie et l’homophobie et la transphobie et les théories et les mensonges du complot et est si fondamentalement corrompu. “

Sur #WWHL, @ChelseaClinton a parlé de la fin de son amitié avec Ivanka Trump. Rendez-vous sur notre chaîne YouTube pour regarder le clip complet. pic.twitter.com/IiyS5lNfud – WWHL (@BravoWWHL) 2 octobre 2020

Clinton a poursuivi en disant: “Je ne pense pas [Ivanka and her father] sont les mêmes selon toutes les normes, mais je pense qu’elle est plus que complice, comme toute personne qui a travaillé pour lui depuis si longtemps par définition. Et je ne veux pas être ami avec quelqu’un comme ça. “Notamment, Trump a révélé en 2017 que les deux ne s’étaient pas parlé depuis un certain temps.” Elle était une amie bien avant la campagne, bien sûr sera une amie de le mien après “, a déclaré Ivanka lors d’une interview 20/20.” Je n’ai pas encore parlé des défis spécifiques de ce prochain chapitre avec elle, mais j’ai l’intention de le faire. “

REGARDER: Les enfants Trump en tête-à-tête avec @DebRobertsABC et @EVargasABC, avec plus d’interviews CE SOIR sur @ ABC2020 … pic.twitter.com/UbcjJvXaGb – Good Morning America (@GMA) 19 janvier 2017

Des années auparavant, en 2015, Clinton avait parlé à Entertainment Tonight de l’amitié du couple. “Ivanka et moi parlons de tout. Je suis tellement reconnaissante qu’elle soit mon amie”, avait-elle déclaré à l’époque. “Je pense que c’est une femme formidable, et je la soutiens comme je soutiens tous mes amis.” Pour le moment, il ne semble pas que Trump ait répondu aux nouveaux commentaires de Clinton.