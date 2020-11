Ces clubs se trouvent dans des zones de niveau deux, ce qui signifie qu’ils peuvent accueillir jusqu’à 2000 fans – et Chelsea a annoncé jeudi soir qu’il prévoyait d’accueillir de nouveau les fans sur le Bridge lorsqu’ils affronteront Leeds de Marcelo Bielsa le 5 décembre.

Chelsea n’a pas encore confirmé les détails sur les billets pour le match, tandis que le retour des supporters dépend également de l’approbation des autorités locales.

Une déclaration du club disait: “Suite à la déclaration du secrétaire à la Santé Matt Hancock à la Chambre des communes plus tôt dans la journée, décrivant quelles zones en Angleterre seront soumises à quels niveaux de restrictions après le 2 décembre, le Chelsea Football Club sera autorisé à revenir fans à domicile à Stamford Bridge le mois prochain.

“Le statut de niveau 2 de Londres signifie que jusqu’à 2 000 supporters seront autorisés à assister au match de Premier League à domicile contre Leeds United le samedi 5 décembre, sous réserve de l’approbation des autorités locales compétentes. Nous sommes ravis que certains fans puissent revenir et nous attendons avec impatience un match complet. stade quand le moment est venu.

“De plus, les supporters locaux seront également autorisés au match WSL féminin de Chelsea contre West Ham à Kingsmeadow le dimanche 6 décembre.

“Il n’est pas nécessaire de contacter le club pour plus de détails à ce stade. Plus d’informations seront bientôt disponibles et nous les communiquerons à nos fans dans les plus brefs délais.”