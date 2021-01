Tuchel a signé un contrat de 18 mois, avec option d’un an supplémentaire, pour devenir le 13e manager différent de Roman Abramovich pendant un peu moins de 18 ans à la tête.

Lampard a été montré la porte lundi après seulement une saison et demie à la tête grâce à un retournement de forme qui avait vu les Bleus passer de la première à la neuvième place du classement de la Premier League.

Tuchel a remporté des titres consécutifs avec le PSG et a également emmené le club de Ligue 1 à la finale de la Ligue des champions la saison dernière, mais a été relevé de ses fonctions en décembre et remplacé par l’ancien patron de Tottenham Mauricio Pochettino.

Auparavant, l’Allemand avait été manager du Borussia Dortmund et de Mayence dans son pays natal, après avoir succédé au manager de Liverpool Jurgen Klopp dans les deux rôles.

Tuchel a confirmé qu’il amènerait sa propre équipe d’entraîneurs avec lui à son nouveau rôle – et a également rendu hommage à son prédécesseur.

“Je tiens à remercier le Chelsea FC pour sa confiance en moi et en mon staff”, a-t-il déclaré. «Nous avons tous le plus grand respect pour le travail de Frank Lampard et l’héritage qu’il a créé à Chelsea.

«En même temps, j’ai hâte de rencontrer ma nouvelle équipe et de participer à la ligue la plus excitante du football. Je suis reconnaissant de faire maintenant partie de la famille Chelsea – c’est incroyable! »

Tuchel devait s’entraîner pour la première fois mardi soir et a été autorisé à s’asseoir sur le banc pour le match de mercredi contre les Wolves.

Son contrat comprend l’option sur une prolongation, estimée à 12 mois supplémentaires.

Steven Gerrard “ éviscéré ” pour Frank Lampard après le limogeage de Chelsea

La hiérarchie de Chelsea avait identifié Tuchel comme les successeurs de Lampard quelque temps avant le limogeage de l’ancien milieu de terrain légendaire lundi matin.

Ils voulaient s’assurer que le joueur de 47 ans serait en place à temps pour la visite des loups avant de rendre officiel le départ de Lampard.

Cela a été retardé en raison des réglementations du Brexit et de Covid-19, mais après son arrivée à Londres, Tuchel a été autorisé à rejoindre la bulle de Chelsea à Cobham, ce qui signifie qu’il pourra s’asseoir dans l’abri et commencer une nouvelle ère à Stamford Bridge. mercredi.

Bien qu’il devra respecter les règles de quarantaine britanniques, la FA lui a accordé une exemption pour prendre immédiatement en charge Chelsea, après avoir été testé négatif pour le coronavirus.

Tuchel n’a eu aucun doute sur les attentes de lui dans son nouveau rôle.

Lampard a été limogé après avoir échoué à remplir son mandat de pré-saison de combler l’écart en haut du tableau.

Le club a clairement fait savoir à l’ancien milieu de terrain légendaire l’été dernier qu’un classement parmi les quatre premiers n’était pas une exigence minimale acceptable.

Il y avait des inquiétudes concernant son manque d’expérience – et l’absence de plan pour l’avenir.

La forme et la confiance d’une équipe que la hiérarchie du club pense être capable de défier en haut du tableau ont également été un facteur.

On s’attend à ce que Tuchel revienne sur la fortune des chers recrues et compatriotes d’été, Kai Havertz et Timo Werner. Mais il est entendu que les problèmes au sein de l’équipe de jeu allaient au-delà de ce duo.

Il a été chargé de la responsabilité de sauver une saison qui voit le club toujours en Ligue des champions et en FA Cup – et à seulement 11 points de tête du classement Manchester United.