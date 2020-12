Kai Havertz, a déclaré le manager de Chelsea, s’imposera comme l’un des meilleurs au monde. Pourtant, son incapacité à s’imposer à Everton a été un facteur majeur dans la défaite 1-0 de son équipe qui leur a fait perdre la chance de remonter au sommet de la Premier League.

Pendant ce temps, c’est la menace de Dominic Calvert-Lewin à l’autre bout qui a ramené les espoirs du titre de Lampard sur terre et a vu le manager de Chelsea surpassé par son ancien patron Carlo Ancelotti.

Comment les visiteurs auraient pu faire avec le No9 d’Everton un soir où leur ligne avant manquait de pointe.

Le rythme, l’agressivité et la physicalité de Calvert-Lewin ont secoué la défense de Chelsea qui semblait si solide ces derniers mois.

Sa première mi-temps a fait irruption dans la surface a pris le Thiago Silva habituellement imperturbable dans deux esprits – et a incité Edouard Mendy dans un défi imprudent qui a valu un penalty de Gylfi Sigurdsson marqué.

Et il avait Ben Chilwell en mode panique après la pause lorsque l’arrière latéral de Chelsea s’est précipité pour le renvoyer dans la surface. À cette occasion, VAR est venu à la rescousse de Lampard lorsque le jeu a été retiré pour un hors-jeu plus tôt.

Calvert-Lewin était sans aucun doute l’attaquant le plus redoutable du spectacle, avec Olivier Giroud, Timo Werner et sa remplaçante Tammy Abraham en grande partie anonymes.

Mais une préoccupation plus urgente pour Lampard sera encore un autre match lorsque Havertz n’a tout simplement pas réussi à se montrer.

Pour sa défense, il a été déployé sur l’aile droite pour le deuxième match consécutif alors que le manager de Chelsea tentait de faire face à l’absence de Hakim Ziyech, Callum Hudson-Odoi et Christian Pulisic. Et il est encore trop tôt pour porter un jugement radical sur un joueur considéré comme l’un des plus brillants espoirs d’Allemagne.

Pourtant, il est juste d’attendre plus de la signature de 71 millions de livres sterling qu’il n’a pu produire à cette occasion.

Dès les premiers instants où il a choisi de ne pas tirer depuis le bord de la surface avec un viseur au but, c’est un autre match qui l’a dépassé.

Le travail de Lampard est d’essayer de trouver une utilisation la plus efficace d’Havertz sans perturber l’équilibre de son équipe.

Jusqu’à présent, cela est venu en le jouant à droite d’un milieu de terrain trois – mais même dans ce cas, Havertz n’a pas fait la plus grande impression. Ce sont plutôt les performances de N’Golo Kante et Mason Mount qui ont prouvé un tel fondement à la forme impressionnante de Chelsea depuis octobre, ainsi que Mateo Kovacic en tant que remplaçant de Havertz.

Mais Chelsea n’a pas payé des sommes aussi énormes pour le faire entrer dans leur équipe – ils voulaient qu’il soit un point focal. Et c’est au jeune de 21 ans et à Lampard de trouver la solution.

C’était fascinant d’entendre Lampard se rappeler comment Ancelotti a peaufiné son système, pendant son séjour à Stamford Bridge, pour tirer le meilleur parti du milieu de terrain de l’époque.

Le résultat a été que tous ont bénéficié de la recherche de la meilleure façon d’utiliser les talents de Lampard, Chelsea remportant le doublé lors de la première saison italienne en charge.

Maintenant, c’est Lampard qui a l’ambition de devenir le dernier entraîneur du club à remporter le titre – mais ses espoirs ont été portés un coup par le vieux maître.

La victoire aurait propulsé Chelsea en tête du classement pour la deuxième semaine consécutive, les leaders Tottenham et Liverpool étant tous deux en action dimanche. Cela les verrait également ouvrir plus d’espace entre eux et les clubs de Manchester, qui ont joué un match nul et vierge lors du coup d’envoi précédent.

Mais si c’était une incitation, cela ne s’est pas traduit sur le terrain dans les 45 premières minutes, car Chelsea a produit l’une de ses moitiés de football les plus inefficaces ces derniers temps.

L’influence de Ziyech sur la droite a été cruellement manquée, tandis que la menace habituelle de Reece James et Ben Chilwell était largement absente.

Giroud – dans une forme de score aussi impressionnante – a été bien géré par Yerry Mina, tandis que l’énergie de Werner a produit peu d’occasions claires.

En comparaison, Everton était digne de sa première mi-temps.

Lorsque Calvert-Lewin a fait irruption dans la boîte, il avait Silva pour compagnie. Mais Mendy a choisi de prendre le contrôle de la situation et a chargé le duo – heurtant l’attaquant d’Everton et incitant l’arbitre Jon Moss à pointer vers le point de penalty.

Sigurdsson a intensifié sa conversion en 22 minutes.

À leur honneur, Chelsea a répondu immédiatement, Chilwell frappant le pied du poteau avec une volée. Peu de temps après, Kurt Zouma a tiré directement sur Jordan Pickford à bout portant.

Everton est resté une menace et aurait pu doubler son avance lorsque Richarlison a forcé Mendy à sauver avec ses pieds après avoir pénétré dans la surface.

Le gardien de Chelsea a dû refuser à nouveau Richarlison après la pause en repoussant un effort de curling faible.

Chelsea a eu du mal à créer des ouvertures sérieuses en seconde période, malgré le fait qu’il ait forcé Everton à se défendre de plus en plus profondément – mais pouvait toujours se considérer malheureux en frappant le poteau pour la deuxième fois au cours des 10 dernières minutes.

Le coup franc de 20 verges de Mason Mount a battu Pickford, mais s’est écrasé des boiseries.

