W

ho est l’ailier le plus marqué de Chelsea cette saison? La réponse pourrait vous surprendre.

Callum Hudson-Odoi a marqué son cinquième but en seulement huit départs lors de la victoire 4-0 de dimanche contre Morecambe. Son aide pour l’ouverture de Mason Mount a doublé son compte sur ce front également pour la campagne.

Au total, il a fait 16 apparitions au cours de ce qui a été une saison frustrante. Il a été en partie gêné par une blessure, mais aussi par la compétition pour les places de chaque côté de l’attaque de Frank Lampard.

Pourtant, les chiffres du joueur de 20 ans sont impressionnants – et meilleurs que ceux de Hakim Ziyech ou Christian Pulisic, qui sont les options préférées de Lampard sur le flanc d’une ligne avant idéale qui inclut également Timo Werner à la pointe.

Ziyech et Pulisic ont tous deux eu leurs propres problèmes de blessures, mais ont commencé plus de matchs avec neuf chacun. Ils ont également fait 14 apparitions chacun au total – deux de moins que Hudson-Odoi.

Alors que les performances de Ziyech depuis son arrivée de l’Ajax indiquent un joueur ayant le potentiel d’être la principale force créative de Chelsea, ses chiffres à eux seuls ne le distinguent pas de Hudson-Odoi.

Il compte deux buts et quatre passes, tandis que sa traversée et sa vision ont contribué au meilleur jeu avant de Chelsea cette saison.

Pulisic, quant à lui, n’a que deux buts et aucune aide.

Cela ne veut pas dire que Lampard a tort de placer sa foi dans la paire – plutôt que Hudson-Odoi répond au défi placé devant lui.

Et le moment est venu pour Lampard de le considérer comme plus qu’un simple remplaçant – comme cela a été le sens cette saison.

Il n’a commencé que deux fois en Premier League jusqu’à présent – l’un de ceux contre Aston Villa le mois dernier lorsque Lampard jonglait deux matchs en 48 heures.

D’autres départs ont été répartis entre la Coupe EFL, les matchs de Ligue des champions que Chelsea s’attendait à gagner ou sans conséquence – et le match de troisième tour de la FA Cup dimanche contre Morecambe de la Ligue 2.

Bien que cela puisse jeter un éclairage légèrement différent sur ses statistiques, il convient de noter que ses buts comprenaient un hors du banc lors du match nul 3-3 contre West Brom, qui a vu Chelsea traîner 3-0 à la mi-temps.

Il est venu fournir une aide alors que Chelsea tentait de se remettre du même déficit contre Arsenal le lendemain de Noël. Et il a frappé une consolation lors de la défaite 3-1 contre Manchester City plus tôt ce mois-ci.

Il affecte les jeux lorsqu’il est appelé – comme l’a reconnu Lampard dimanche.

Et plutôt qu’une perspective montante, Hudson-Odoi montre pourquoi le champion d’Europe du Bayern Munich était si désespéré de l’emmener en Allemagne il y a un peu plus d’un an.

“Callum s’améliore et s’améliore, mais il y a aussi beaucoup plus à venir de Callum”, a déclaré Lampard. «Je pense que son application à l’entraînement, son envie de regarder son jeu, est formidable. Et son objectif était un exemple fantastique de quelqu’un qui court pour briser les lignes et se retrouve là où serait un attaquant. C’est ce que les ailiers des temps modernes doivent faire.

«En termes de temps jusqu’à ce qu’il présente sa cause, il le fait maintenant. Dans cette équipe, nous avons trois ailiers naturels et un autre qui peut jouer à cette position.

«Mais en ce moment, la façon dont il joue, il aide, marque des buts et cela me rend vraiment heureux. Il y a eu un soulèvement de Callum et il y a plus d’engrenages pour lui. Quand il joue comme s’il joue, il est bon d’attendre plus de lui.

Lampard a certainement géré la progression d’Hudson-Odoi – le plaçant dans la première équipe, malgré la présence du Bayern, qui continue de surveiller sa situation à Stamford Bridge.

Mais il pourrait demander un peu plus à l’attaquant, qui non seulement produit sur le terrain, mais fait également preuve d’une maturité dans son acceptation de son rôle de petit rôle jusqu’à présent ce trimestre.

«Vous voulez jouer à chaque match et gagner des minutes, mais je veux aussi m’améliorer pendant ces minutes sur le terrain chaque fois que j’ai l’occasion de jouer.

«Que ce soit à l’entraînement ou dans un match, donnez 110%, que ce soit en attitude ou en jouant sur le terrain, je ferai de mon mieux, peu importe ce que c’est. J’ai la bonne mentalité. J’ai la bonne attitude. Je ne bouderais jamais sur quoi que ce soit que je veux juste faire de mon mieux et saisir chaque opportunité que je reçois.

«Chaque fois que je monte sur le terrain, je veux juste donner le meilleur de moi-même. Je veux juste m’assurer que je suis toujours prêt. La façon dont vous vous entraînez affecte votre façon de jouer. Espérons que les choses iront bien. Je veux donc continuer à travailler dur et à apprendre.

«Personne n’est le joueur parfait, tout le monde a des défauts. Je veux continuer à apprendre si c’est sur le terrain ou à la maison en regardant des extraits de différentes choses. Apprendre du manager. Il sait ce qui est bon pour moi.