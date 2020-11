Les deux équipes ressemblent à de véritables prétendants au titre, mais comment combiner deux équipes stellaires en une seule formation de départ?

Nous avons demandé à nos écrivains de sélectionner leurs XI combinés de Chelsea et de Tottenham.

4-3-3: Lloris; James, Zouma, Silva, Reguilon; Hojbjerg, Ndombele, Mont; Ziyech, fils, Kane.

Pierre-Emile Hojbjerg fait signe à N’Golo Kante.

J’ai choisi en fonction de la forme cette saison, ainsi que de la condition physique, donc les joueurs blessés au moment de la rédaction sont sortis. Mauvaise nouvelle pour Toby Alderweireld.

Même en tenant compte de ces paramètres, il n’y avait rien entre les équipes et les appels serrés dans presque toutes les positions. En fin de compte, les Spurs sont sortis six à cinq gagnants et ont également eu les deux seuls joueurs qui n’avaient pas besoin de réfléchir: Harry Kane et Heung-min Son.

Dans les trois premiers, le sublime Hakim Ziyech a battu Gareth Bale et Christian Pulisic, qui n’ont tout simplement pas assez joué, et Timo Werner, qui s’améliore.

Il est audacieux d’omettre N’Golo Kante mais Pierre-Emile Hojbjerg a transformé les Spurs et Tanguy Ndombele entre car il n’y a personne d’autre avec ses compétences dans la ligue. Mason Mount compose le milieu de terrain, piquant de justesse Kante pour sa créativité.

Hugo Lloris revient à son meilleur commandement, mais c’est Chelsea lourd à l’arrière. Ben Chilwell a failli battre Sergio Reguilon aussi. Les deux ont fait de bons départs dans leurs nouveaux clubs, mais je pense simplement que Reguilon est le meilleur joueur polyvalent.

Les cinq arrières de Chelsea ont régulièrement préféré la défense de Tottenham.

4-3-3: Mendy; James, Zouma, Silva, Chilwell; Ndombele, Kante, Mount; Ziyech, Kane, fils.

J’apprécie que cela bouleversera les fans des Spurs – mais une défense de Chelsea qui a gardé sept feuilles blanches lors de ses 10 derniers matchs et n’a concédé que deux buts lors de ses huit derniers, ne peut pas être brisée. Il y a des arguments pour que Toby Alderweireld ou Sergio Reguilon obtienne une place – mais il ne semble tout simplement pas y avoir de maillon faible dans l’arrière-garde de Chelsea pour le moment.

Edouard Mendy, quant à lui, a le type d’impact que nous avons vu d’Ederson et d’Alisson ces dernières années – même s’il n’est pas aussi spectaculaire avec ses pieds.

Je suis également devenu très lourd à Chelsea au milieu de terrain – et c’est sans Kai Havertz, qui prend le temps de redécouvrir la forme qu’il a produite en Allemagne. N’Golo Kante est tout simplement le meilleur milieu de terrain de la Premier League et Mason Mount émerge comme un No8 de vraie qualité.

Les Spurs ont l’avantage à l’avant – mais seulement juste. Il ne peut y avoir aucun argument sur le fait que Harry Kane mène la ligne en tant que meilleur n ° 9 au monde, tandis que Son Heung-Min semble aller de mieux en mieux.

Timo Werner a été impressionnant – mais ne fait pas ce XI. Au lieu de cela, Hakim Ziyech complète les trois premiers. Il s’impose comme l’une des forces les plus créatives de l’élite – et Kane aurait une journée sur le terrain à se nourrir de son service.

Hakim Ziyech a préféré à Timo Werner.

4-3-3: Lloris; James, Zouma, Silva, Chilwell; Hojbjerg, Kante, Mont; Ziyech, Kane, fils.

Cette équipe a été choisie en grande partie en utilisant la forme et la forme physique actuelles, c’est pourquoi Toby Alderweireld et Christian Pulisic n’ont pas la chance de passer à côté. Cela signifie que les quatre derniers sont composés de tous les joueurs de Chelsea, le redressement défensif des Blues étant un élément clé de leur succès cette saison. Hugo Lloris, cependant, devance juste le nouveau venu Edouard Mendy pour commencer dans les buts.

Le milieu de terrain se choisit en grande partie, N’Golo Kante regardant en arrière à son meilleur et Mason Mount brillant pour le club et le pays. Pierre-Emile Hojbjerg, quant à lui, a ajouté une certaine solidité au milieu de terrain des Spurs et ressemble à l’un des achats de l’été.

En attaque, naturellement Harry Kane et Heung-Min Son devaient être dans l’équipe. Ils ont été les meilleurs attaquants de la Premier League cette saison. La troisième et dernière place offensive est occupée par Hakim Ziyech, qui devance son compatriote Timo Werner.

Tanguy Ndombele a été une révélation pour les Spurs.

4-3-3: Lloris; James, Zouma, Silva, Chilwell; Kante, Ndombele, Mount; Fils, Werner, Kane.

Choisir ce côté sur la forme et la forme physique signifie que c’est un quatre arrière de Chelsea. Toby Alderweireld aurait réussi aux côtés de Thiago Silva, qui a transformé la défense de Chelsea. Reece James a fait un bon début de saison pour le club et le pays tandis que Ben Chilwell s’est bien placé sous Frank Lampard et ne fait que battre l’impressionnant Sergio Reguilon.

N’Golo Kante revient à son meilleur niveau au milieu de terrain de Lampard et devance Pierre-Emile Hojbjerg, malgré le fait que le Danois fasse des merveilles pour les Spurs. Avant Kante, Mason Mount continue d’être l’une des figures les plus fiables de Chelsea et d’Angleterre tandis que Tanguay Ndombele a été une révélation pour les Spurs après avoir cherché à ne pas avoir sa place dans les plans de Jose Mourinho à la fin de la saison dernière.

Harry Kane et Heung-min Son ont été cloués depuis leur début de saison, tandis que Timo Werner entre juste devant Gareth Bale et Hakim Ziyech pour le moment.

Heung-min Son et Harry Kane ont été sélectionnés dans chaque XI.

4-3-3: Lloris; James, Zouma, Silva, Chilwell; Kante, Ndombele, Mount; Fils, Werner, Kane.

La blessure de Toby Alderweireld signifie que je suis allé avec tout le Chelsea en arrière quatre devant Hugo Lloris, avec Sergio Reguilon le plus proche des défenseurs en forme de Tottenham pour faire la coupe.

N’Golo Kante s’épanouit dans sa meilleure position à la base du milieu de terrain, et même si j’ai chuté pour Pierre-Emile Hojbjerg sur Tanguy Ndombele lorsque nous avons fait notre équipe londonienne de la saison il y a quelques semaines, je pense que le Français apporterait un meilleur équilibre de ce côté donc il obtient le signe de tête, avec Mason Mount également inclus.

En attaque, Harry Kane est une certitude, tout comme Heung-min Son. Il était tentant d’inclure Hakim Ziyech, mais je pense à l’efficacité de cette équipe dans un match et le rôle de quart-arrière très apprécié de Kane tirerait sûrement le meilleur parti de la menace de Timo Werner derrière.

