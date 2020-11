Werner a sûrement consolidé la facturation des pénalités les plus élevées avec les Blues en frappant deux coups de pied parfaits, avec l’ancien tireur régulier Jorginho en tant que capitaine dans la nuit.

Tammy Abraham a frappé le centre de Reece James pour son premier but en huit matchs, alors qu’Edouard Mendy a obtenu une sixième feuille blanche successive de Chelsea, excluant son ancien club.

Chelsea XI: Mendy, James, Thiago Silva, Zouma, Chilwell, Kante, Jorginho, Mont, Ziyech, Abraham, Werner

Sous-marins: Rudiger, Alonso, Christensen, Caballero, Tomori, Kovacic, Giroud, Hudson-Odoi, Azpilicueta, Emerson Palmieri, Ziger

Faits saillants du match

OBJECTIF! Abraham en fait trois peu de temps après le redémarrage Werner marque un deuxième coup de pied lorsque Dalbert a expulsé BUT! Timo Werner marque depuis le point de penalty – Nouvelles de l’équipe: Havertz contracte Covid-19

Mises à jour en direct

Afficher les dernières mises à jour 1604527029

James Robson est à Stamford Bridge

C’était une autre victoire globale de Chelsea. Ils ressemblent de plus en plus à une équipe complète et dotée de puits profonds de qualité.

C’est 10 matchs invaincus et six draps propres. Un début brillant en Ligue des champions et le soupçon est qu’ils vont seulement s’améliorer.

1604526887

TEMPS PLEIN | Chelsea 3-0 Rennes |

1604526868

90 + 3 minutes: J’aurais dû être quatre! Hudson-Odoi attache une belle croix à Giroud au poteau arrière mais il laisse la tête large.

1604526610

James Robson est à Stamford Bridge

Il aurait été dommage que le record exceptionnel de Mendy s’arrête là. C’était une sauvegarde brillante de refuser Grenier de près – et une preuve supplémentaire de l’assurance qu’il a donnée à Chelsea à l’arrière.

1604526105

80 minutes: Dans les dix dernières minutes et le zip est plutôt sorti de ce jeu.

1604525749

74 minutes: Grosse chance pour Olivier Giroud – Ziyech le glisse et le Français tente de dink le gardien mais c’est bien bloqué.

1604525370

67 minutes: Si près du triplé!

Reece James est à nouveau le créateur avec une délicieuse croix basse et Da Silva obtient la moindre touche pour refuser à Werner un tap-in.

1604525093

64 minutes: Avec Sheffield United à venir samedi après-midi, Frank Lampard en profite pour se reposer quelques-uns. Kante, Abraham et Chilwell cèdent la place à Giroud, Kovacic et Emerson.

1604524825

James Robson est à Stamford Bridge

Cela pourrait être une nuit très inconfortable pour Rennes. Chelsea semble d’humeur à les punir et balaie le ballon en ce moment.

C’est déjà 3-0. Werner cherche son triplé, Ziyech n’a pas encore son nom sur la feuille de match et Abraham voudra faire un point à Lampard.

1604524744

57 minutes: Reece James a été excellent pour Chelsea ce soir, avant même de poser ce but sur une plaque.