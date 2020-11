Deux des équipes formées de la Premier League s’affrontent dans ce qui semble un derby passionnant à Londres cet après-midi alors que Chelsea accueille Tottenham à Stamford Bridge.

Les Spurs montent haut sous Jose Mourinho, atteignant le sommet de la Premier League pour la première fois en six ans grâce à la victoire du week-end dernier sur Manchester City.

Mourinho a mélangé son peloton pour la confortable victoire en Ligue Europa contre Ludogorets jeudi, ce qui signifie que Harry Kane et Heung-min Son sont bien reposés.

Chelsea, quant à lui, est invaincu en 13 matchs toutes compétitions confondues (si vous oubliez une défaite aux tirs au but contre les Spurs en Coupe du Carabao) et Frank Lampard voudra une victoire aujourd’hui pour poser un marqueur dans la course au titre.

Chelsea prédisait l’alignement (4-3-3): Mendy; James, Zouma, Thiago, Chilwell; Havertz, Kante, Mount; Ziyech, Abraham, Werner

Alignement prévu des Spurs (4-3-3): Lloris; Aurier, Dier, Rodon, Reguilon; Hojbjerg, Sissoko, Ndombele, Bergwijn, Son, Kane

Avec le coup d’envoi prévu à 16h30 GMT, suivez toute l’action avec Dan Kilpatrick à Stamford Bridge sur notre blog LIVE.

Nouvelles de l’équipe précoce de Tottenham

Les Spurs seront privés de l’arrière central Toby Alderweireld pour le voyage dans l’ouest de Londres après avoir subi une blessure à l’aine contre Man City.

Le défenseur gallois Joe Rodon a remplacé tardivement le Belge, et Standard Sport comprend qu’il fera ses débuts complets avec Jose Mourinho.

Davinson Sanchez et Japhet Tanganga sont d’autres alternatives tandis que le capitaine Hugo Lloris, Giovani Lo Celso et Steven Bergwijn devraient faire partie de l’équipe après avoir raté le match de la Ligue Europa de jeudi avec Ludogorets avec des problèmes non spécifiés. Erik Lamela (Achille) reste absent.

L’équipe provisoire de Tottenham: Lloris, Hart, Gazzaniga, Doherty, Aurier, Dier, Sanchez, Rodon, Tanganga, Davies, Reguilon, Winks, Hojbjerg, Sissoko, Fernandes, Ndombele, Lo Celso, Alli, Bergwijn, Bale, Moura, Son, Kane , Vinicius.

Nouvelles de l’équipe de Chelsea

Christian Pulisic pourrait revenir pour Chelsea après avoir battu son dernier problème aux ischio-jambiers.

Pulisic est de retour à l’entraînement mais Frank Lampard n’est pas sûr que l’attaquant américain soit encore de retour en pleine forme.

Kai Havertz est en train de retrouver une netteté totale après avoir terminé son auto-isolement après avoir été testé positif pour Covid-19.

L’équipe provisoire de Chelsea: Mendy, Caballero, Arrizabalaga, Rudiger, Christensen, Tomori, Zouma, Silva, Chilwell, James, Azpilicueta, Emerson, Alonso, Jorginho, Kante, Kovacic, Mount, Havertz, Hudson-Odoi, Pulisic, Ziyech, Abraham, Werner, Giroud

Histoire et résultats en tête-à-tête (H2H)

Dernière rencontre: Tottenham 1-1 Chelsea, Carabao Cup (les Spurs ont gagné aux tirs au but, 29 septembre 2020)

Comment regarder

Chaîne de télévision: le match de samedi sera retransmis sur le Main Event et la Premier League de Sky Sports.

Diffusion en direct: les abonnés de Sky Sports pourront regarder le match en ligne via SkyGo et l’application Sky Sports.

Heure et lieu du coup d’envoi

Chelsea vs Spurs est prévu pour un coup d’envoi à 16h30 GMT aujourd’hui.

Le match se déroulera à huis clos à Stamford Bridge.

Jour derby

Bonjour et bienvenue à la couverture du match en direct du Standard de l’énorme derby londonien d’aujourd’hui entre Chelsea et Tottenham!