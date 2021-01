T

Le Chelsea Flower Show a été reporté à septembre pour la première fois de son histoire en raison de la pandémie.

L’organisme de bienfaisance a déclaré qu’il avait pris la décision, car le taux d’infection à Covid-19 était toujours très élevé au Royaume-Uni et qu’il n’y avait aucune garantie du niveau de Londres d’ici mai.

L’ERS a déclaré qu’il avait la responsabilité envers les exposants, les visiteurs, les bénévoles et le personnel de retarder l’exposition florale jusqu’à plus tard dans l’année, lorsque des millions de personnes supplémentaires seraient vaccinées et qu’il serait plus probable que les niveaux d’infection soient considérablement réduits.

L’exposition florale de septembre respectera les plans initialement établis pour mai, d’un événement plus long avec moins de visiteurs – 140000 personnes sur six jours contre 168500 sur cinq jours en 2019 – pour aider à réduire les foules.

Cela signifiera que le spectacle, qui est généralement inondé de couleurs printanières et estivales, sera très différent de la normale, mais la RHS a déclaré qu’elle espérait célébrer le meilleur de l’horticulture d’automne.

Le Chelsea Flower Show virtuel aura lieu à nouveau cette année au cours de la semaine du 18 au 23 mai, date à laquelle l’événement physique devait avoir lieu.

La RHS a déclaré qu’elle serait en contact avec les personnes qui avaient acheté des billets pour le spectacle et a demandé aux détenteurs de billets de s’abstenir de les contacter immédiatement afin qu’ils puissent gérer la situation efficacement.

Les exposants qui devaient participer à l’événement annulé en mai auront la possibilité d’être au salon d’automne, qui aura lieu du 21 au 26 septembre.

Sue Biggs, directrice générale de RHS, a déclaré: «En ces temps difficiles, nous avons toujours suivi les conseils du gouvernement et pris des décisions difficiles et responsables, la santé et la sécurité des personnes étant notre principale préoccupation.

«Bien que nous soyons tristes d’avoir dû retarder le RHS Chelsea et que nous sommes désolés pour les perturbations que cela entraînera, nous sommes ravis que nous prévoyions toujours d’organiser l’événement de jardinage le plus apprécié au monde dans le pays à un moment où plus de gens jardinent. plus que jamais.

«Nous savons que les dates d’automne ne conviennent pas à tout le monde, mais avec nos fantastiques partenaires de l’industrie, nous ferons tout notre possible pour les soutenir et créer un spectacle qui sera un moment de l’histoire.

«Ce sera passionnant de voir différentes cultures horticoles et de présenter la principale saison de jardinage d’automne au salon de fleurs le plus célèbre au monde.

«Nous pensons que de nombreux concepteurs et pépinières seront impatients de travailler avec différentes plantes qui ne seraient pas disponibles ou à leur meilleur en mai.»

Et elle a déclaré: «Jamais autant de gens n’ont jardiné ces derniers temps, ni besoin des avantages du jardinage, nous ferons donc tout notre possible pour offrir une RHS Chelsea magnifique, édifiante et différente en toute sécurité en septembre 2021.»

On espère que les spectacles à Hampton Court Palace et à Tatton Park, qui auront lieu plus tard dans l’année, continueront de se dérouler normalement, mais la RHS a déclaré qu’elle continuerait de suivre les conseils du gouvernement et de fournir des mises à jour en cas de changements.