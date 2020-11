Werner a raté un certain nombre d’occasions et avait un but exclu pour hors-jeu sur Tyneside, mais l’international allemand a obtenu une superbe passe pour Tammy Abraham pour sceller la victoire après un but contre son camp tôt par Federico Fernandez.

La montée en flèche de Werner en deuxième période au-dessus de la ligne médiane a été le point culminant du match et a permis aux Blues de remporter une cinquième victoire consécutive.

Lampard a déclaré: “Il (Werner) a eu quelques chances et parfois cela ne vous convient pas, mais j’ai pensé qu’il était une véritable menace pour nous tout au long.

«Il faut des joueurs de cette qualité pour gagner le match et le rythme avec lequel il se déplace avec le ballon est quelque chose de spécial.

“Il était si désintéressé et vous comptez sur ces joueurs de première classe.”

Alors que Lampard refuse de se laisser emporter par la forme de plus en plus impressionnante de son équipe, il a souligné leur affichage défensif comme une autre raison pour laquelle ils pourraient être en meilleure forme pour lancer un défi de titre.

“C’est bien d’être dans la position que nous sommes, et d’avoir gagné en confiance grâce aux draps propres, qui ont été un problème pour nous plus tôt cette saison et certaines parties de la dernière, mais nous devons continuer à travailler et être cohérents”, a-t-il déclaré.

“La trêve internationale a été difficile, mais nous sommes venus ici contre une équipe contre laquelle nous avons perdu l’an dernier, nous avons dominé la possession et nous avons marqué nos buts, et nous aurions pu marquer plus.”

Rapports supplémentaires par PA.