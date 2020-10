Chelsea Handler ne paie pas un sou pour les pensées de 50 Cent. Le comédien a fustigé 50 Cent pour avoir tweeté son soutien au président Donald Trump en raison de l’augmentation du taux d’imposition proposée par le candidat démocrate à la présidence Joe Biden pour les plus riches des Américains. La proposition de Biden n’augmenterait que les impôts de ceux qui gagnent plus de 400 000 dollars par an.

Lundi, 50 Cent, né Curtis Jackson, a tweeté un graphique montrant le taux d’imposition le plus élevé pour les résidents de New York à 62% selon les propositions de Biden. “WHAT THE F * CK! (VOTE ForTRUMP) IM OUT”, a écrit 50 Cent. “F * CK NEW YORK Les KNICKS ne gagnent jamais de toute façon. Je m’en fiche que Trump n’aime pas les Noirs 62% êtes-vous hors de vous f – esprit.” Le rappeur “In da Club” a doublé son soutien le lendemain en partageant une vidéo de Fox News rapportant son soutien à Trump. “Ouais, je ne veux pas avoir 20 centimes. 62% est une très, très, mauvaise idée … Je n’aime pas ça!” il a écrit.

🤦‍♂️oh mon Dieu, cela affecte ma vie amoureuse maintenant. @chelseahandler Je t’aime Gator, ne laisse pas Trump et Joe Biden se mettre entre nous fille. #starzgettheapp pic.twitter.com/PctWkzrqCP – 50cent (@ 50cent) 21 octobre 2020

“Vous étiez mon ex-petit ami préféré,” répondit Handler, faisant référence à sa brève relation avec 50 Cent. Plutôt que de répondre directement à cela, 50 Cent a pris une capture d’écran et a inclus la réponse de Handler dans un autre tweet. Il a essayé de faire une blague sur la situation. «Oh mon Dieu, cela affecte ma vie amoureuse maintenant. [Handler] Je t’aime Gator, ne laisse pas Trump et Joe Biden se mettre entre nous fille. “

Handler ne riait pas. “Hé f …! Je paierai vos impôts en échange de votre retour à la raison,” répondit Handler. «Heureusement! Les vies noires comptent. C’est toi, f…! Tu te souviens? Plus tard, Handler a retweeté un article sur sa réponse. “Cette offre est valable jusqu’au 3 novembre, Curtis”, a-t-elle ajouté.

Biden a proposé d’augmenter le taux d’imposition des particuliers le plus élevé pour les Américains gagnant plus de 400000 dollars de 37% à 39,6%, le même taux en vigueur avant l’entrée en fonction de Trump, note CBS News. Il existe également un supplément de taxe sur les salaires de la sécurité sociale de 12,4% pour les revenus supérieurs à 400 000 $, dont la moitié paient les employeurs, selon la Fondation fiscale. L’état de New York a également un taux d’imposition sur le revenu compris entre 4% et 8,82%, en fonction du revenu et de l’état matrimonial du résident. Les résidents de New York ont ​​également un taux d’imposition sur le revenu supplémentaire compris entre 3,078% et 3,876%. La campagne de Biden a déclaré que les Américains gagnant moins de 400000 dollars ne paieraient pas plus d’impôts dans le cadre du plan de l’ancien vice-président.