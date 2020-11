Chelsea Houska a confirmé mardi qu’elle quittait le casting de Teen Mom 2. Dans un long post Instagram, Houska a expliqué qu’elle serait dans le reste de la saison 10, mais après cela, elle sera partie de la série de télé-réalité. Elle a dit qu’elle avait pris cette décision avec son mari, Cole DeBoer, et qu’ils l’avaient prise pour le bien de leur famille grandissante.

“Teen Mom 2 de MTV a été une grande partie de ma vie pendant près de 11 ans”, a écrit Houska. «Après beaucoup de réflexion et de discussion avec ma famille et mes amis, Cole et moi avons décidé que cette saison serait la dernière. Nous sommes éternellement reconnaissants envers MTV et notre équipe, qui sont comme une famille pour nous. Nous nous séparons du meilleur de termes et resterons en contact longtemps après cela. Nous sommes fiers d’avoir pu partager notre histoire et sommes très reconnaissants aux fans qui ont suivi notre voyage depuis le début. “

Alors qu’ils quittent le monde de la télé-réalité, Houska et DeBoer ne laissent pas encore les projecteurs. Houska a expliqué qu’ils continueront à partager leur parcours parental avec les fans et qu’ils auront plus de projets interactifs à l’avenir.

«Notre prochain chapitre de la vie se concentrera sur le développement de notre marque et sur le passage au niveau supérieur avec de nouvelles initiatives et l’expansion des entreprises familiales», a-t-elle écrit. “Veuillez vous connecter à nos derniers moments de l’émission et continuer à suivre notre voyage sur les réseaux sociaux. Nous sommes tellement excités pour cette prochaine phase de notre vie et espérons que vous en ferez tous partie d’une manière ou d’une autre!”

