Quelques jours avant la diffusion de son dernier épisode Teen Mom 2, Chelsea Houska partage toujours un aperçu de sa vie avec ses fans sur les réseaux sociaux. La future star de MTV a posté une jolie photo d’elle partageant un baiser avec son mari Cole DeBoer sur Instagram vendredi, l’appelant son «meilleur ami». Bien que la dernière saison de Teen Mom 2 se soit terminée fin décembre, Houska est apparu dans le spécial retrouvailles. La seconde moitié des émissions spéciales le mardi 12 janvier.

Le dernier post Instagram de Houska se montre assise dans une voiture, prête à embrasser DeBoer, qui regarde droit dans la caméra. Sur la deuxième photo, les deux ont des lèvres verrouillées. Le message a reçu des centaines de commentaires de fans et quelques réponses amusantes de Houska. “Pas de manque de respect mais imaginez cole quand il est un renard argenté”, a écrit un fan, incitant Houska à répondre avec un emoji assoiffé. “Vous êtes bien trop mignons! Dang est-ce que Cole devient de plus en plus sexy avec le temps?” a demandé un fan. “OUI,” répondit promptement Houska.

Houska et DeBoer se sont mariés en 2016 et sont parents de leur fils Watson, 3 ans, et de leur fille Layne, 2 ans. Ils attendent maintenant leur troisième enfant ensemble et Houska le quatrième au général. Houska et l’ex Adam Lind sont les parents d’Aubree, 10 ans. Houska a participé à 10 saisons de Teen Mom 2 et a rejoint la franchise lors de la deuxième saison de 16 et Enceinte. MTV aurait choisi l’ancienne Teen Mom: Young + Pregnant star Ashley Jones pour remplacer Houska.

Mardi prochain, lors de la deuxième partie de la réunion # TeenMom2 … vous ressentirez TOUTES les sensations. 😢 pic.twitter.com/rqlOQXxOiv – Teen Mom (@TeenMom) 6 janvier 2021

La cofondatrice d’Aubree Says a annoncé son intention de quitter Teen Mom 2 en novembre, dans l’espoir de se concentrer sur sa nouvelle entreprise et d’élever ses enfants. “Après beaucoup de réflexion et de discussion avec ma famille et mes amis, Cole et moi avons décidé que cette saison serait la dernière”, a écrit Houska. «Nous sommes éternellement reconnaissants envers MTV et notre équipe, qui sont comme une famille pour nous. Nous nous séparons dans les meilleures conditions et resterons en contact longtemps après cela. tellement reconnaissant aux fans qui ont suivi notre voyage depuis le début. “

Au cours d’une discussion en direct sur Instagram avec des fans début décembre, Houska a déclaré que son quatrième enfant devait avoir lieu en février. Certains fans lui ont demandé s’ils avaient choisi un nom, mais elle a refusé de le dire. «J’aimerais pouvoir vous le dire. J’ai juste l’impression qu’avec les noms de bébé, je suis si sensible que j’aime les garder pour nous jusqu’à la naissance du bébé», a déclaré Houska. “Parce que je ne veux entendre les commentaires de personne puisque je ne veux pas que cela influence ce que je ressens.”