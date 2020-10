Après avoir passé presque toute sa vie d’adulte devant les caméras de MTV et avoir donné aux fans un aperçu de sa vie à la maison, Chelsea Houska quitterait Teen Mom 2 après 10 saisons. La mère de trois enfants aurait choisi de quitter la série avant la seconde moitié de la saison 10, car “elle a décidé qu’il était préférable pour sa famille de passer à autre chose”.

Houska – qui partage sa fille Aubree avec son ex-petit ami Adam Lind et son fils Watson et sa fille Layne avec son mari Cole DeBoer – a déclaré aux producteurs de la série MTV sa sortie début octobre et a révélé la nouvelle au reste de la distribution et de l’équipe pendant le tournage de la réunion virtuelle de la saison 10A jeudi. Une source a déclaré à The Ashley que Houska avait fait l’annonce vers la fin de la réunion alors que ses camarades de casting – Briana DeJesus, Kailyn Lowry, Leah Messer et Jade Cline – “étaient à l’écran ensemble” avec les animateurs Dr. Drew et Nessa.

“Chelsea a dit à tout le monde qu’elle avait décidé qu’il était préférable pour sa famille de quitter la série et que c’était une décision très difficile, mais qu’elle avait l’impression qu’un poids avait été enlevé de ses épaules”, a déclaré la source au sortie. “Les filles étaient toutes favorables à sa décision, mais personne d’autre n’a annoncé leur départ. Il est évident que la vie de Chelsea ne correspond plus vraiment à la série, cependant.”

Bien que Houska elle-même n’ait pas encore annoncé la nouvelle publiquement sur les réseaux sociaux et que MTV n’ait pas fait d’annonce officielle de son départ, la star de télé-réalité de MTV avait fourni aux fans un petit aperçu en 2019 sur le moment où elle quitterait la série. Lors d’un épisode de novembre 2019 du podcast Don’t Tell Mom, Houska a admis qu’elle et DeBoer débattaient souvent de la durée pendant laquelle ils pouvaient faire la série, la star de Teen Mom 2 déclarant: «J’ai l’impression que nous finirions par … Je ne le sens pas maintenant … mais j’ai traversé des hauts et des bas, où je me dis: «Puis-je continuer à faire ça? Est-ce sain pour mon état mental?» Cependant, Houska, a assuré les auditeurs à l’époque qu’elle et son mari étaient dans “un si bon endroit” et qu’ils “aiment” faire le spectacle, même si elle a expliqué “si jamais cela arrivait à un endroit où ce n’était pas sain pour nous, [we would be done]. “

Pour le moment, la sortie de Houska n’a pas été confirmée par MTV. Son dernier épisode serait la réunion de la saison 10A et elle n’apparaîtra pas dans la seconde moitié de la saison. On ne sait pas qui, le cas échéant, MTV la remplacera, The Ashley rapportant que le réseau «n’a pas vraiment pris de décision».

Houska est apparue pour la première fois sur MTV’s 16 and Pregnant en tant que senior au lycée en 2009. Juste un an plus tard, en 2010, elle a commencé à tourner sur Teen Mom 2 et est l’une des quatre filles originales de la série.