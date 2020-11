Chelsea Houska a fait des vagues après avoir annoncé la fin de son passage sur Teen Mom 2 plus tôt en novembre. Mais à en juger par ses photos et ses extraits de la vie sur les réseaux sociaux, cela semble être la bonne décision. Des images de ses enfants, de son mari et de leur vie ensemble montrent qu’ils sont prêts à abandonner les caméras et à grandir.

“Teen Mom 2 de MTV a été une grande partie de ma vie pendant près de 11 ans”, a écrit Houska en annonçant sa décision de partir. «Après beaucoup de réflexion et de discussion avec ma famille et mes amis, Cole et moi avons décidé que cette saison serait la dernière. Nous sommes éternellement reconnaissants envers MTV et notre équipe, qui sont comme une famille pour nous. Nous nous séparons du meilleur de termes et resterons en contact longtemps après cela. Nous sommes fiers d’avoir pu partager notre histoire et sommes très reconnaissants aux fans qui ont suivi notre voyage depuis le début. “

Houska se consacre toujours à partager son parcours parental avec son mari Cole DeBoer, à développer sa marque et à sortir des projecteurs de la réalité. Cela inclut la photo adorable de sa fille Layne ci-dessus, loin du monde de la réalité.

«Notre prochain chapitre de la vie se concentrera sur le développement de notre marque et sur le passage au niveau supérieur avec de nouveaux efforts et l’expansion des entreprises familiales», a écrit Houska. “Veuillez vous connecter à nos derniers moments de l’émission et continuer à suivre notre voyage sur les réseaux sociaux. Nous sommes tellement excités pour cette prochaine phase de notre vie et espérons que vous en ferez tous partie d’une manière ou d’une autre!”

Ses co-stars et anciennes mamans adolescentes ont pesé sur la décision de partir peu après l’annonce de la nouvelle. Leah Messer a déclaré qu’il était “triste de vous voir partir, mais excité de voir où” le nouvel objectif de Houska la mènera, elle et sa famille. Jenelle Evans, l’ancienne star controversée de Teen Mom 2, a également pesé sur la sortie, avec l’ombre à laquelle de nombreux fans sont habitués à ce stade.

«Tant mieux pour elle», a dit Evans à E! Nouvelles. “Je pense que son histoire n’était pas honnête au début, alors peut-être que la télévision n’est pas faite pour elle.” Evans a été renvoyé de l’émission après que son mari David Eason ait tiré et tué le chien de la famille, Nugget. Houska n’a fait face à aucune controverse de ce niveau, marquant sa propre course différemment de ses co-stars.

Alors que les fans de Teen Mom continuent de peser sur les décisions de vie de Houska, ils sont également ravis de voir le prochain enfant de Houska, son quatrième set à entrer au monde en 2021. Il est clair qu’elle sera toujours une grande partie de la communauté Teen Mom pour beaucoup de fans.