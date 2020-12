Lampard est la 10e nomination de direction permanente des 13 ans du propriétaire exigeant à Stamford Bridge – tandis qu’Avram Grant, deux fois, Guus Hiddink, deux fois et Rafa Benitez ont occupé des postes intérimaires pendant cette période.

Jose Mourinho reste le plus ancien, gardant le cap pendant trois saisons lors de son premier sort chargé de trophées au club.

Mais Lampard, qui a 18 mois pour exécuter son contrat, insiste sur le fait qu’il construit pour le long terme après une virée de transfert de 220 millions de livres sterling pour transformer Chelsea en prétendant au titre cette saison.

«Je pense que j’aimerais faire partie du plan à long terme ici», a-t-il déclaré. «Les signatures que nous avons faites cet été, à part probablement Thiago [Silva], étaient des signatures pour le présent et le futur, des joueurs qui vont progresser et qui mûriront, et, bien sûr, j’adorerais en faire partie.

«Bien sûr, c’est la décision du club et la décision du propriétaire avant tout, donc je dois continuer avec le court terme, qui commence avec Leeds demain.

«Je suis un homme chanceux de gérer le club que j’aime et c’est ma vie.»

Lampard a eu un mot à dire sur le recrutement, Abramovich montrant sa foi dans la légende du club en donnant le feu vert à six signatures majeures avant sa deuxième saison à la tête.

Lampard a ajouté: «J’adorerais faire ce travail le plus longtemps possible, mais je suis également très conscient que cela est basé sur les résultats. À la minute, je pense que nous travaillons à quelque chose et les gens deviennent très excités et mentionnent que nous sommes dans une course au titre cette année.

«J’ai toujours vu cela comme un plan plus long que cela et il nous faudra peut-être jusqu’à l’année prochaine pour nous remettre en question, à cause des signatures, à cause du processus de préparation.

«Ce que nous faisons en ce moment, cela excite vraiment les gens, mais je sais que nous devons être cohérents au cours de la saison.

«Je ne pense vraiment pas trop à mon avenir. Je pense juste au jeu à la minute.

«J’imagine que le futur prendra soin de lui-même de toute façon après cela.

«En termes de mon contrat, il semble avoir volé au moment où je suis ici. Il me reste 18 mois et je l’ai senti quand je suis arrivé au club, je savais qu’il y avait beaucoup de circonstances au début qui allaient rendre l’année dernière transitionnelle et peut-être un peu difficile.

«J’avais l’impression d’avoir accepté le poste dans une position différente de celle des derniers managers de Chelsea. Je pense que les gens sympathisent également avec cela et je pense que ce fut un succès.

Surtout, la relation de Lampard avec la salle de conférence a assuré une atmosphère plus stable au club que ces dernières années.

Cela aide à avoir l’ancien coéquipier Pete Cech dans le rôle de conseiller technique et de performance, alors qu’il a bien travaillé avec la chef des transferts Marina Granovskaia.

Il a ajouté: «La relation que j’ai avec Petr a été une force énorme pour moi parce que je m’entends si bien avec lui et je pense, espérons-le, que nous travaillons bien ensemble.

«La communication que j’ai avec Marina est très régulière. J’essaie de faire tout ce que je peux pour le club, pour le meilleur du club sur et en dehors du terrain et je ne peux pas aller plus loin que ça.

