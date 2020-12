Et essayez simplement de dire aux 2000 à l’intérieur de Stamford Bridge qu’il est trop tôt pour rêver du titre.

Frank Lampard pense qu’ils devront peut-être attendre la saison prochaine pour devenir de sérieux prétendants. Mais une victoire 3-1 contre Leeds était une dernière démonstration de force et de caractère d’une équipe qui a été transformée au cours des neuf mois depuis la dernière autorisation des supporters à l’intérieur.

Beaucoup de choses ont changé au cours de cette période – pas au moins six nouveaux ajouts qui ont inspiré un revirement si spectaculaire de leur fortune. Tous étaient exposés ici. Pourtant, ce sont deux de la vieille garde, Olivier Giroud et Kurt Zouma, qui ont assuré la victoire.

Christian Pulisic a frappé tard pour tuer le défi de Leeds et envoyer Chelsea au sommet de la table – même si ce n’est que pour quelques heures avant que Tottenham et Liverpool ne reviennent au combat.

Le fait est qu’ils font désormais partie intégrante de cette société – et la victoire contre un Leeds extrêmement impressionnant était encore plus significative dans le contexte de Manchester City et de Manchester United qui se dirigeaient vers le sommet plus tôt dans la journée.

C’était un nouveau test pour l’équipe de Lampard – aller derrière tôt et se lever à l’occasion où même une petite foule aurait pu être une cause de nervosité.

Les fans présents seront repartis avec des nouvelles d’une dernière en provenance de leur équipe bien-aimée, et transmettront le message à ceux qui n’ont pas fait la coupe alors que seulement quelques milliers de billets étaient disponibles.

C’est une équipe qui trouve différentes façons de gagner; un avec autant d’options qu’il peut le changer si nécessaire.

La tête de Zouma était un bris d’égalité à l’ancienne dans un jeu technique très moderne et fluide.

La puissance aérienne de Chelsea à partir de pièces arrêtées n’est qu’une des nombreuses armes de son arsenal.

Ils avaient également ouvert Leeds avec des pauses radicales – l’incapacité de capitaliser sur une foule d’occasions pour Giroud et Timo Werner, en particulier, les avait simplement vus passer à une autre tactique.

C’est encore une autre raison de croire qu’ils sont en effet des challengers pour le moment plutôt que pour l’avenir.

Pourtant, le message de Lampard à l’avance était que l’excitation entourant son équipe pourrait être prématurée.

Chelsea est entré dans le match en sachant que la victoire enverrait au-dessus des leaders les Spurs et des champions de Liverpool.

Ce serait un cadeau approprié pour leurs fans de retour, qui ont produit un bruit qui dépassait de loin le faible nombre de billets disponibles sous les restrictions de Covid-19.

Mais aussi bruyant que les fans locaux étaient dans les échanges d’ouverture, ils ont été réduits au silence lorsque Patrick Bamford a renvoyé Leeds après quatre minutes.

Le seul bruit à l’intérieur du pont provenait du banc des visiteurs et des maillots marron qui couraient pour célébrer avec le buteur après qu’il soit passé derrière Zouma pour rencontrer le ballon de Kalvin Phillips et glissé son tir devant l’avancée d’Edouard. Mendy.

Chelsea aurait dû être au même niveau quelques instants plus tard lorsque Werner a réussi à empêcher Giroud de marquer son cinquième but cette semaine.

La tête du Français du coin de Mason Mount semblait liée au but jusqu’à ce que Werner intervienne et tire contre la barre à la deuxième tentative.

Bien que cela ait été calamiteux, la principale préoccupation de Lampard était la facilité avec laquelle Leeds a ouvert une défense qui semblait si solide ces derniers mois.

Bamford était insaisissable – explosant de près avec un autre effort – tandis qu’Ezgjan Alioski a frappé le poteau peu de temps après.

Au moment où Chelsea a égalisé à la 27e minute, le score aurait pu être de 3-3, les deux côtés créant des ouvertures claires.

Il eut à nouveau une chance similaire peu de temps après – cette fois lorsque Werner traversa – mais ne put se convertir à cette occasion.

Après la pause, Havertz s’est dirigé vers le coup franc fouetté de James pour souligner la domination croissante de Chelsea aux coups arrêtés – mais à l’autre bout, la volée de Raphinha a été bloquée par les jambes de Mendy.

Illan Meslier a produit un triple arrêt pour refuser Werner à deux reprises, puis Mount avant que Chelsea ne prenne finalement la tête du coin résultant.

L’ailier extérieur de Mount a trouvé la tête de Zouma, qui a hoché la tête bas pour battre le gardien de Leeds à la 61e minute.

Chelsea a eu ses chances de prolonger son avance – Werner a de nouveau nié lors d’un face-à-face avec Melier et Giroud qui terminaient de manière capricieuse à bout portant à deux reprises.

Avec Leeds toujours dedans, Pulisic a scellé la victoire dans le temps d’arrêt après une pause dévastatrice impliquant Mateo Kovacic et Werner.

Cela n’aurait pas pu être plus en contraste avec l’objectif précédent de Zouma – juste pour souligner les nombreux côtés d’une équipe qui répond à toutes les questions qui leur sont posées en ce moment.

Si proche du XI le plus fort de Lampard

La formation de Chelsea n’a pas été une surprise et était si proche de ce qui pourrait être considéré comme le XI le plus fort de Lampard.

Le seul nom qui manque est Pulisic – qui a débuté sur le banc – avec Giroud en tête après sa superbe performance en milieu de semaine.

Lampard pouvait difficilement ignorer le Français après quatre buts en Ligue des champions.

Mais à l’avenir, vous vous attendez à ce que Werner prenne la position centrale avec Pulisic à gauche et Ziyech à droite pour constituer une formidable ligne avant.

Le temps nous dira si la blessure de Ziyech signifie que Lampard devra attendre plus longtemps pour enfin aligner ce XI.

Cela a été trop long – et même si ce n’était que quelques milliers, le bruit des fans accueillant les joueurs de Chelsea sur le terrain pour leur échauffement d’avant-match a été cruellement manqué.

C’est un avant-goût de ce qui va arriver, car de plus en plus sont autorisés à revenir dans tout le pays.

Et Chelsea leur a donné quelque chose à encourager avec une victoire pour les envoyer en haut du tableau.

