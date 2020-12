L’arrière droit, qui aurait été reposé pour le match nul 1-1 de lundi avec Aston Villa, n’a même pas pu faire le banc en raison du problème.

James était l’un des moins performants lors de la défaite 3-1 le lendemain de Noël contre Arsenal, ce qui a rendu Frank Lampard furieux contre son équipe.

Il a apporté six changements pour Villa, qui, selon lui, étaient une combinaison de la gestion de deux matchs en 48 heures et d’une réaction à Arsenal.

Le manager de Chelsea a déclaré: «C’était un mélange pour nous aujourd’hui parce que j’avais de toute façon des idées pour faire des changements parce que nous avons une équipe de gens qui sont prêts à jouer.

«Je ne peux pas me plaindre du redressement de deux jours, ce que j’ai fait, et ne pas utiliser l’équipe à un degré.

“Reece James a un petit problème aux ischio-jambiers et je ne dis pas que c’est la raison pour laquelle Azpi (Cesar Azpilicueta) a joué parce que je l’aurais probablement joué de toute façon.”

Lampard a également révélé la réflexion derrière le reste de ses changements, Ben Chilwell étant le seul défenseur à avoir survécu des quatre derniers.

Il a ajouté: «Thiago Silva avec son âge, je devais considérer les matchs. Kurt Zouma a lui-même joué beaucoup de matchs.

«Oli (Giroud) et Tammy (Abraham) jouer un match m’ont paru logique car ils donnent tous les deux un résultat similaire et jouent bien. Donc, les changements visaient à essayer de garder un meilleur équilibre dans l’équipe et de la rafraîchir.

«Ce n’était pas une excellente performance contre Arsenal, alors c’est ce qui a également rendu ma décision.»

Lampard a insisté sur le fait qu’il était satisfait de la réponse de ses joueurs – même si un match nul contre Villa ne lui rapportait que quatre points lors de leurs cinq derniers matches.

Giroud avait donné l’avantage à Chelsea en première période, mais Anwar El Ghazi égalisait après la pause.

«J’étais content et je ne suis pas mécontent de quoi que ce soit ce soir», a déclaré Lampard. «Nous avons concédé ce but, mais nous n’avons pas concédé beaucoup d’occasions ce soir. Nous n’avons pas marqué un autre but, ce qui aurait pu nous rassurer, mais j’étais satisfait des joueurs qui sont entrés et de l’attitude.

«C’était un match nul contre une bonne équipe. La performance était bonne. Je pensais que nous méritions de gagner le match, mais nous ne l’avons pas fait.

«Nous avons traversé une période difficile en sachant que nous voulons nous améliorer. Là où il nous reste, c’est que nous avons vu une équipe aujourd’hui qui a montré l’attitude de l’équipe, le combat, sans avoir le dernier morceau dans le dernier tiers.

«Nous devons simplement faire plus de même. Nous avons eu un patch amusant mais il reste proche du sommet de la ligue. Après une très bonne course, nous avons eu une période difficile et aujourd’hui, j’ai vu de très bons signes là-bas.

«Quand tout va bien, c’est assez facile. Nous étions sur une longue série sans défaite et nous jouions bien, mais pas trop de niveaux par rapport à ce que nous jouions aujourd’hui.

«Quand j’ai dit que je pensais que nous aurions gagné il y a un mois, j’ai senti que lorsque vous êtes dans une bonne course, le ballon va plus au fond du filet – les chances de Christian (Pulisic), les chances à la fin du match. . Leur objectif s’est produit lorsque nous étions un homme à terre et chanceux ou comme vous voulez l’appeler. Et ce n’est que du football.

«Je pense que c’est positif pour nos gars de comprendre cela. Si nous continuons à jouer avec cette attitude, nous reviendrons à la victoire, ce que nous avons eu une courte période où nous n’avons pas été.

Le match contre City est incertain après que l’équipe de Pep Guardiola a renvoyé une vague de tests positifs pour Covid-19, qui ont forcé leur match contre Everton lundi à être reporté.