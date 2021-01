C

Chelsea a signalé de nouveaux cas positifs de Covid-19 avant l’affrontement de dimanche avec Manchester City – mais Frank Lampard a confirmé qu’il n’y avait pas eu de nouveaux cas impliquant des joueurs.

Le match de Man City avec Everton a dû être reporté cette semaine après une recrudescence de cas au club de Manchester, ce qui a incité Lampard à demander des assurances de sécurité avant que l’équipe de Pep Guardiola – qui sera sans cinq joueurs en raison de résultats de tests positifs – se dirige vers Stamford Bridge.

Le manager de Chelsea a maintenant soulevé des questions sur la poursuite de la Premier League alors que le Royaume-Uni est confronté à une augmentation rapide du nombre de coronavirus et à des mesures plus strictes imposées dans tout le pays.

Lampard a déclaré: «Je n’ai pas eu la chance que le match soit reporté. Je suis juste conscient de la situation et pour le moment, le jeu commence.

«Nous savons que Manchester City a eu des points positifs sur son terrain d’entraînement. Nous en avons eu quelques-uns nous-mêmes, mais pas dans l’équipe de jeu. C’est la situation actuelle. »

Interrogé sur l’importance que le football continue pour le moral de la nation, Lampard a déclaré: «Je ne suis pas sûr de celui-là. Je comprends bien. J’adore le football et si vous aimez le football, vous aimez regarder beaucoup de matchs à la maison.

«Je pense que la sécurité doit être primordiale. Quand vous regardez notre équipe, je pense que le fait que j’ai dit que nous avons quelques employés qui ont été testés positifs signifie que ce sont des gens qui travaillent dans notre bulle qui ont des bébés, des parents, des amis, des grands-parents, qu’ils voient quand ils viennent. à la maison du travail.

«Nous sommes dans un environnement avec Covid plus contagieux que nous ne le pensions auparavant. Je pense que la sécurité est primordiale plutôt que de garder le moral de la nation.

“Je sais que ce n’est pas la bonne chose à dire, mais ce sont des moments difficiles pour tout le monde et nous aimons regarder notre football, mais la santé et la sécurité doivent passer en premier.”

Lampard a ajouté: «Je dois dire que la Premier League et les clubs eux-mêmes ont tout fait pour rendre l’environnement aussi sûr que possible. Comme nous le constatons, ce n’est pas toujours facile à faire lorsque les gens rentrent chez eux et quittent le bâtiment avec des chiffres qui augmentent. En particulier à Londres, où nous sommes.

«Je pense que les autorités du football, la Premier League, le gouvernement et tout le monde doivent être clairs sur le fait qu’il serait avantageux de s’arrêter et de faire un« disjoncteur »ou quelque chose comme ça. C’est quelque chose que je ne sais pas. Si on vous dit d’arrêter, vous arrêtez.

