Chelsea est prête à abandonner l’idée d’envoyer Billy Gilmour en prêt ce mois-ci.

Le milieu de terrain de 19 ans a été exceptionnel lors de la victoire 3-1 de dimanche contre Luton en FA Cup – jouant aux côtés de son collègue diplômé de l’académie Mason Mount.

Chelsea avait envisagé de lui permettre de faire un prêt pour la seconde moitié de la saison afin d’acquérir plus d’expérience en équipe première. Mais alors que Frank Lampard a refusé d’exclure entièrement la possibilité d’un déménagement temporaire, il dit qu’il est probable que Gilmour pourrait avoir un rôle important à jouer à Stamford Bridge ce trimestre.

Il a déclaré: «Jouer comme il l’a fait aujourd’hui, c’est très difficile (de le laisser de côté) parce qu’il était exceptionnel.

«Son confort sur le ballon, la façon dont il le déplace, sa discipline, sa personnalité dans l’équipe. Quand il joue comme il l’a fait aujourd’hui, il m’est très difficile de ne pas lui donner une course.

«Il s’entraîne de cette façon et avec sa jeunesse et la blessure qu’il a eue et la période difficile que nous avons vécue au cours du dernier mois environ, je pense que j’ai essayé de trouver le bon moment pour amener Billy là-bas et aujourd’hui je me suis senti le bon. temps et il était brillant.

«Voyons aller de l’avant. À court terme pour moi, en le regardant aujourd’hui, il ne sera pas prêté. Mais gardons cela ouvert jusqu’à la fin du mois.

“Mais Billy est un joueur de Chelsea et les niveaux qu’il a montrés aujourd’hui montrent qu’il a raison d’être un joueur de Chelsea au milieu du parc.”

Lampard a changé son système en 4-2-3-1 dans la victoire contre Luton. Et il croit que le partenariat de Mount et Gilmour a été la clé d’une performance positive.

«J’ai trouvé que les deux étaient super», a-t-il ajouté. «Leur mouvement du ballon, leur discipline à deux, qui est très différente d’un trois, signifie que c’est quelque chose que nous pouvons envisager pour aller de l’avant.

«Se concentrer sur les deux premiers, les neuf et les dix, les faire entrer et nous donner quelque chose, et faire en sorte que nous ne perdions pas quelque chose au milieu de terrain, était une belle étape.

«C’est quelque chose que nous pouvons envisager pour l’avenir. Je considère toujours les attributs des joueurs au sein de l’équipe et du système. C’est le processus de cette année. Avec de nouveaux joueurs et des joueurs plus jeunes, aujourd’hui était fait pour nous.

«Est-ce que c’est sûr la voie à suivre? Qui sait, mais c’était formidable de voir les options que cela nous apportait.