V

ictoire sur le championnat Luton ne sauvera guère le travail de Frank Lampard – mais une défaite l’aurait poussé de plus en plus près du gouffre.

C’est pourquoi le large sourire qui a accueilli une victoire 3-1 lors de ce match nul du quatrième tour de la FA Cup était pleinement justifié – en particulier avec un voyage à Barnsley qui attend maintenant son côté.

Un triplé de Tammy Abraham n’a assuré que la quatrième victoire de Chelsea lors de ses 11 dernières compétitions toutes compétitions confondues. Mais, peut-être plus particulièrement, il s’agissait d’une troisième victoire en quatre, ce qui indiquerait un virage pour l’équipe en difficulté de Lampard.

Certes, cette course comprend des matchs contre League Two Morecambe, Championship Luton et Fulham menacé de relégation, mais Lampard emportera les points positifs partout où il peut les trouver en ce moment.

Lampard peut conclure que cela reflète bien la situation actuelle de sa révolution à Chelsea. Il doutait de leur titre alors même qu’ils étaient au sommet de la Premier League, donc perdre contre une équipe qu’il pense être des champions potentiels ne devrait pas automatiquement indiquer une crise.

Les fans de Chelsea peuvent ne pas être d’accord. De même, Roman Abramovich, qui aura le dernier mot – mais ce fut un jour pour mettre de côté des pensées telles que l’équipe de Lampard a roulé dans la Coupe.

Si cela peut être suivi de victoires consécutives à domicile contre les Wolves et Burnley dans les sept prochains jours, l’image pourrait être très différente pour un manager qui semblait s’accrocher à son travail par un fil au King Power.

Les petites choses peuvent changer les saisons, même les carrières. Lampard est un manager qui a désespérément besoin d’une pause – et une bonne course en Coupe pourrait bien l’être.

Un autre côté du Championnat fait obstacle aux quarts de finale.

Avec le titre qui les dépasse presque certainement, la Coupe peut être le salut de Chelsea si elle peut être combinée avec un classement parmi les quatre premiers et une course honorable en Ligue des champions.

Il est clair que Lampard en voit la valeur, ne laissant une fois de plus rien au hasard contre l’opposition de la ligue inférieure.

Tout comme il l’a fait contre Morecambe au dernier tour, il a chargé son équipe de talents de la première équipe – Christian Pulisic, Timo Werner, Hakim Ziyech et Abraham partant tous d’un système modifié de 4-2-3-1.

Mason Mount et Billy Gilmour se sont combinés pour former un jeune duo de milieu de terrain – mais leurs performances impérieuses mettraient en avant un argument solide pour que les deux commencent contre les Wolves en milieu de semaine.

La plupart du bon travail de Chelsea a commencé avec ce couple, tandis que Reece James était de retour à son meilleur niveau de pénétration à droite.

Mais c’est le jeu de liaison de son attaque qui aura particulièrement plu à Lampard.

Abraham aurait peut-être eu plus qu’un tour du chapeau à montrer pour son après-midi si ses mouvements avaient été plus nets à certains moments. Pulisic a été refusé à bout portant et Werner a raté un penalty tardif pour résumer ses malheurs actuels devant le but.

Kepa Arrizabalaga était à nouveau en faute car Luton a fait plus d’une égalité de coupe qu’il ne semblait probable après qu’Abraham ait frappé deux fois dans les 17 premières minutes. Il était faible lorsqu’il a été battu par Jordan Clark en première mi-temps – mais a réussi un arrêt crucial pour refuser Harry Cornick en seconde période.

Ce fut une journée très positive pour Lampard, qui appréciait une autre vision de la course actuelle de Chelsea.

«C’est bien – trois victoires en quatre matchs», a-t-il déclaré. «Je suis heureux de citer celui-là parce que dans les temps modernes, les gens regarderont beaucoup les statistiques à court terme qui peuvent être inversées dans différentes directions.

«C’est bien pour nous à court terme que nous ayons fait cela.»

D’une manière ou d’une autre, cela pourrait être une image très différente cette fois la semaine prochaine.

Undroppable Mount est un leader pour l’avenir

Mount a maintenant été impliqué dans 80 des 84 matchs que Lampard a été en charge de Chelsea et a été récompensé pour sa cohérence avec le brassard de capitaine pour sa dernière apparition.

Cela lui va bien – et si Chelsea voulait construire cette dernière génération autour d’un seul payeur, ce serait un choix idéal.

Lampard a déclaré avant ce match que changer la forme de Chelsea dépendrait de plus qu’un simple changement de système.

Il a ensuite procédé pour faire exactement cela – passer de son 4-3-3 préféré à 4-2-3-1.

Parfois, Chelsea avait l’air aussi fluide qu’ils l’ont été pendant longtemps, et il est peut-être temps pour Lampard de peaufiner les choses alors qu’il tente de lancer leur saison.

Qui joue le n ° 10 dans le système sera la clé et on peut se demander si Werner en a fait assez pour s’y accrocher.

Havertz devait y jouer en début de saison, c’est pourquoi ce fut une surprise de le voir commencer sur le banc.