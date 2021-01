Au lieu de cela, dimanche, et environ cinq ans et demi après avoir été signé par Slaven Bilic, il fera partie d’une équipe de Morecambe visant à tirer un célèbre meurtre de géant de la FA Cup.

Hendrie rêvait que de tels jeux deviennent la norme en quittant Hamilton à 20 ans.

Il a obtenu un appartement à Canary Wharf et faisait partie d’un groupe passionnant de joueurs émergents à West Ham.

Mais ses espoirs de s’établir sous Bilic ne se sont jamais concrétisés. Il n’a même jamais fait une apparition au niveau de la première équipe – au lieu d’être envoyé en prêt à Southend et Blackburn avant de rejoindre Southend en tant qu’agent libre en 2017.

«J’ai passé deux ans et c’était décent, pour être juste», dit Hendrie. «Évidemment, j’avais des prêts, donc je n’ai pas eu autant de temps de jeu, mais je ne regrette rien. C’était une bonne décision.

en relation

«C’était un programme que je ne pourrais jamais refuser à l’âge que j’avais et où j’étais à ce stade.

«Cela m’a fait mieux parce que cela m’a rendu plus expérimenté. Je n’ai aucun regret à ce sujet, je suis juste content de l’avoir fait.

«C’était excitant et angoissant parce que vous venez d’ici, d’un petit club. Le vestiaire de la première équipe, vous êtes comme «Wow». J’étais tellement nerveux. Mais j’ai adoré.

Hendrie ajoute: «Mark Noble était là, (Manuel) Lanzini, (Dimitri) Payet, (Pedro) Obiang et Adrian.

«Declan Rice – J’ai beaucoup joué avec lui chez les moins de 23 ans. Grady Diangara, qui travaille maintenant à West Brom et Reece Oxford. C’était un super groupe.

«Certains de ces garçons ont continué à faire avec brio.

(.)

«Avec Declan, vous saviez qu’il continuerait à faire de bonnes choses. Tu pourrais juste dire. Il jouait beaucoup comme défenseur central quand j’étais là-bas. Lorsque les arrières centraux peuvent sortir le ballon de leurs pieds, vous savez qu’ils auront une chance.

«Il était incroyable avec le ballon à ses pieds. Ses compétences étaient si bonnes. Son application hors du parc également. Il a fait beaucoup plus. Je pouvais toujours dire qu’il allait être un joueur de premier plan.

Hendrie, maintenant âgé de 25 ans, a rejoint la Ligue Deux Morecambe en août et a été une figure clé dans leur promotion.

Ils sont actuellement à cinq points du leader Carlisle bien qu’ils aient dû entrer dans une période d’isolement de 10 jours après Noël après une épidémie de Covid-19.

Il a vu leurs deux derniers matchs reportés, ce qui signifie qu’ils n’ont pas joué depuis le Boxing Day.

Les craintes que leur lien avec Chelsea ne soit mise en doute ont été dissipées après le retour de l’équipe à l’entraînement cette semaine.

Alors que Morecambe a eu les pieds sur terre, l’équipe de Frank Lampard a subi une crise de forme.

Quatre défaites lors de leurs six derniers matchs les ont vus chuter du premier au neuvième en Premier League et ont suscité des spéculations sur l’avenir du manager de Chelsea.

Une chance pour Morecambe d’infliger plus de douleur à Lampard – ou s’agit-il de se méfier de l’animal blessé?

Hendrie ne fait aucune proclamation sur les bouleversements potentiels.

(.)

«Ce n’est pas parce que c’est un animal blessé, c’est parce que c’est Chelsea», dit-il. «J’ai regardé le match dimanche (contre Manchester City), mais ce n’était pas parce que nous les jouions, c’était parce que le football était en marche.

«C’est un grand jour pour le club et un grand jour pour nous. Nous allons y aller sans aucune pression sur nous.

«Nous devons y aller et faire de notre mieux. Nous allons y aller et simplement profiter de la journée et l’adopter. Certains d’entre nous n’auront plus jamais cette chance.

«Nous avons bien fait. Nous sommes septièmes parce que deux matchs ont été annulés. Nous avons également deux matchs en cours.

«C’est une chance de montrer aux gens pourquoi nous nous débrouillons bien, pourquoi nous sommes au sommet de la Ligue 2 et y aller et essayer de montrer ce que nous faisons.