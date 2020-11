Les Bleus ont été très impressionnants ces derniers temps, accumulant trois victoires consécutives et sept matches invaincus toutes compétitions confondues, ainsi que cinq feuilles blanches successives pour la première fois depuis le règne de Carlo Ancelotti il ​​y a dix ans.

Ce fut une histoire tout à fait différente pour Sheffield United, qui reste sans victoire dans l’élite cette saison et languit 19e avec un seul point après ses sept premiers matches en 2020/21.

C’est une autre tâche difficile pour les Blades, qui ont déjà affronté Liverpool et Manchester City dans les semaines consécutives.

Chelsea vs Sheffield United est prévu pour un coup d’envoi à 17h30 GMT le samedi 7 novembre 2020.

Le match se déroulera à huis clos à Stamford Bridge en raison des directives du gouvernement concernant le coronavirus.

Chaîne de télévision: le match sera diffusé en direct sur les chaînes de la Premier League et du Main Event de Sky Sports, et est disponible via Now TV avec un pass journalier pour 9,99 £, ou un pass de trois mois proposé pour 25 £.

Diffusion en direct: les abonnés Sky Sports peuvent diffuser le match en ligne via SkyGo et l’application SkyGo.