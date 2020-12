L’ailier marocain se remet de la blessure aux ischio-jambiers qu’il a subie en début de mois.

Lampard a toujours prévu de rafraîchir son équipe en raison de la programmation de deux matchs en 48 heures à Noël. Mais il a clairement indiqué qu’il apporterait des changements supplémentaires après avoir frappé la performance de son équipe lors de la défaite 3-1 contre Arsenal le lendemain de Noël.

Il a dit: «Il y aura des changements et je le savais de toute façon. Je ne vais certainement pas frapper le tambour sur le retournement après notre performance. Ce n’est pas le point important.

«Mais pour jouer deux matchs en deux jours, nous devons quand même faire des changements. Certains d’entre eux se produiront maintenant en raison de la façon dont le jeu s’est déroulé et les gens devront entrer et injecter l’énergie et la personnalité de nos performances normales.

Seuls cinq joueurs – Edouard Mendy, Ben Chilwell, N’Golo Kante, Mason Mount et Christian Pulisic – conservent leur place de départ après la défaite à Arsenal.

Lampard donne un rare départ à Antonio Rudiger en défense centrale, tandis que le capitaine du club Cesar Azpilicueta entre également dans la ligne arrière avec Andreas Christensen.

Au milieu de terrain, Jorginho est repêché pour Mateo Kovacic et dans le dernier tiers, Olivier Giroud et Callum Hudson-Odoi remplacent Timo Werner et Tammy Abraham.

La défaite était la troisième de suite de Chelsea à l’extérieur de la maison et Lampard admet que les normes ont chuté ces dernières semaines.

“Les gens voulaient nous parler de prétendants au titre – je n’ai jamais accepté cela comme le cas parce que nous ne sommes pas là”, a-t-il déclaré. «Cela prend du temps à construire et des jours comme aujourd’hui (Arsenal) sont certainement ceux dont nous devons tirer une grande leçon.

«Tout le monde, y compris moi-même, parce que quand je vois ça en première mi-temps, je n’aime pas ça, donc ça ne peut pas arriver.

«Les quelques défaites que nous avons eues récemment sont dues au fait que nous avons abandonné. Les joueurs ont chuté d’un niveau. Mon travail est de le récupérer. »

Chelsea XI: Mendy, Azpilicueta, Christensen, Rudiger, Chilwell, Kante, Jorginho, Mont, Pulisic, Giroud, Hudson-Odoi

Subs: Kepa, Thiago Silva, Abraham, Werner, Tomori, Kovacic, Gilmour, Havertz, Emerson

Aston Villa XI: Martinez, Cash, Hause, Konsa, Targett, Douglas Luiz, McGinn, Traoré, Grealish, El Ghazi, Watkins

Sous-marins: Heaton, Taylor, Hourihane, Nakamba, Engels, Guilbert, Elmohamady, Davis, Ramsey