“ Golo Kante manquera le choc de Chelsea avec Fulham en raison d’une suspension – mais Frank Lampard a le choix entre une équipe entièrement en forme.

Reece James s’est remise d’une blessure aux ischio-jambiers et pourrait revenir directement dans l’équipe pour la première fois depuis le lendemain de Noël.

Lampard choisira entre Jorginho et Billy Gilmour pour remplacer Kante, tandis que Kai Havertz espérera son premier départ en Premier League depuis avant Noël après avoir marqué lors de la victoire au troisième tour de la FA Cup la semaine dernière contre Morecambe.

Lampard, quant à lui, espère bénéficier d’une longue période de travail avec les joueurs après avoir surmonté le programme festif chargé.

Il recherche également une amélioration spectaculaire des résultats après une série de quatre défaites en six matches de championnat.

Le manager de Chelsea a déclaré: «Nous avons fait du bon travail sur le terrain d’entraînement. Cela a été un point positif des deux semaines. Ce sont les deux premières semaines où nous avons pu travailler une semaine à un niveau vraiment physique, ce qui est important si vous voulez vous améliorer en équipe.

«Je connais les règles du football, quelle que soit l’équipe que vous avez, en particulier avec les jeunes ou les nouveaux joueurs de l’équipe, vous avez besoin de temps pour travailler.

«L’un des gros avantages lorsque je réfléchis à la saison dernière était que nous avions cela et même avec une équipe jeune et déséquilibrée, nous avons eu cette longue pré-saison où nous pouvions travailler.

«Des moments de la saison où nous avons pu travailler et j’ai vu beaucoup de belles choses. Plus tôt dans la saison, nous avons eu beaucoup de bonnes choses à faire, puis un patch difficile, mais ces deux semaines nous ont donné une chance de nous concentrer sur les bases de notre jeu, ce que nous sommes et comment nous voulons jouer et je veulent voir ces choses se concrétiser. »

Chelsea a prédit XI (4-3-3): Mendy; James, Zouma, Thiago, Chilwell; Havertz, Jorginho, Mount; Ziyech, Werner, Pulisic

Liste de suspension: N’Golo Kante

