Le manager de Chelsea subit une pression croissante suite à l’effondrement dramatique de sa forme.

La défaite 2-0 à Leicester a suscité d’intenses spéculations sur son avenir, avec une foule de candidats de renom liés au poste.

Lampard insiste sur le fait qu’il se concentre uniquement sur l’amélioration des performances sur le terrain et admet que les niveaux ont baissé.

«C’était vraiment lent et lent (contre Leicester), a-t-il déclaré. «L’une des choses qui nous a permis de former une équipe l’an dernier était notre énergie et en partie cette saison. L’énergie pour battre Leeds pour battre Séville demande beaucoup d’énergie et c’est une partie de l’équipe dont je suis fier quand j’ai mis sur pied une équipe et cela le montre.

«Nous l’avons fait l’an dernier et avons réussi à atteindre la quatrième position. Quand je le vois se détacher, je dois le dire et nous devons travailler à l’entraînement pour l’améliorer parce que vous ne pouvez pas jouer si vous ne courez pas en premier. Je ne veux pas expliquer exactement quelles sont les raisons pour chaque individu s’il n’y est pas un jour. Il peut y avoir une multitude de raisons à cela.

«En tant que groupe, nous devons retrouver l’énergie que nous étions lorsque nous gagnions des matchs.»

Timo Werner pourrait obtenir son premier départ depuis le dernier tour contre Morecambe, tandis que Billy Gilmour pourrait également entrer.

N’Golo Kante a tenté de surmonter un ischio-jambier qui l’a exclu de Leicester, mais Lampard préfère peut-être attendre le milieu de semaine des Wolves pour ramener le milieu de terrain.

Olivier Giroud a également raté Leicester avec un coup à la cheville, mais devrait être apte à revenir ici.

«Luton va être un défi difficile», a ajouté Lampard. «Ils vont bien au Championnat, c’est une bonne équipe, c’est la FA Cup, on sait ce qui va avec. Nous choisirons donc une équipe pour tenter de gagner le match et nous amener au tour suivant. »

Chelsea a prédit XI: (4-3-3) Arrizabalaga; Azpilicueta, Zouma, Christensen, Chilwell; Havertz, Jorginho, Mount; Hudson-Odoi, Abraham, Pulisic

Liste des blessures: N’Golo Kante (cuisse)