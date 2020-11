Frank Lampard avait espéré que l’Américain ferait un retour rapide après s’être arrêté lors de l’échauffement avant la victoire 3-0 de la semaine dernière à Burnley.

Il a été impliqué dans l’entraînement en milieu de semaine – mais d’autres problèmes signifient qu’il passera plus de temps à l’écart, l’équipe médicale de Chelsea essayant de trouver un moyen de résoudre le problème.

Lampard a déclaré: «Il n’est pas apte à jouer, il souffre toujours de ses ischio-jambiers. Il ne s’entraîne pas.

«Il s’est entraîné à un bas niveau en milieu de semaine et n’était pas à l’aise. Nous devons continuer à chercher la solution. »

C’est le deuxième problème aux ischio-jambiers que Pulisic a subi rapidement après avoir raté le début de saison.

Lampard admet que c’est une situation que le personnel médical de Chelsea doit surveiller – mais l’espoir en milieu de semaine était qu’il ne supporterait pas une période prolongée hors de l’équipe.

L’absence de Pulisic signifiera probablement que Timo Werner continuera dans une position large à un moment où Lampard tente d’éviter de surcharger l’attaquant en forme.

«Je pense qu’il est clair avec le match de Burnley que j’avais l’intention de lui donner du repos», a-t-il déclaré. «C’était davantage à cause du voyage à Burnley et du voyage en Russie et retour. «Timo a joué beaucoup de matchs. C’est toujours un équilibre dans ma tête entre des joueurs jouant beaucoup de matchs et en profitant pour trouver leur chemin dans l’équipe et établir des relations, trouver leur chemin dans la ligue s’ils sont nouveaux dans la ligue. Je pense que cela a également été un gros problème pour Timo.

«Je suis donc satisfait de ce point, car nous attendons avec impatience, je vais essayer de gérer ces minutes pour le garder aussi frais que possible. À la minute, il va bien donc nous verrons.

Kai Havertz est également indisponible ce week-end car il subit une période d’isolement après avoir été testé positif au Covid-19.

Frank Lampard à propos du diagnostic Covid-19 de Kai Havertz

Lampard ne sait pas si l’Allemand sera disponible pour son pays lors de la prochaine trêve internationale.

«Nous devons d’abord attendre qu’il ne présente plus aucun symptôme», a-t-il déclaré. «Ensuite, quand il passera son test, car nous devrons essayer pour lui de renvoyer un test négatif.

“Donc à la minute où ce n’est pas décidé, ce n’est pas clair.”

Kepa est de retour dans l’équipe après s’être remis d’une blessure à l’épaule.

Chelsea XI (4-3-3): Mendy; James, Zouma, Silva, Chilwell; Kante, Jorginho, Mount; Ziyech, Abraham, Werner

Samedi 17h30, Sky Sports

Dernière rencontre: Sheffield United 3-0 Chelsea

L’équipe provisoire de Chelsea: Mendy, Caballero, Arrizabalaga, Rudiger, Christensen, Tomori, Zouma, Silva, Chilwell, James, Azpilicueta, Emerson, Jorginho, Kante, Kovacic, Mount, Hudson-Odoi, Ziyech, Abraham, Werner, Giroud

Blessé: Pulisic (cuisse), Gilmour (genou), Havertz (coronavirus)

