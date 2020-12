B

Les rituels à travers le pays se sont réveillés avec des tas de neige devant leur porte avec des experts météorologiques qui prévoient d’autres coups de froid à l’approche de la nouvelle année.

Des images publiées sur les réseaux sociaux montraient une couverture de neige dans des endroits comme le Cheshire et le Staffordshire. Sur le Merseyside, la compétition de courses de chevaux prévue cette semaine à Haydock a été annulée après que quatre pouces de neige soient tombés sur la piste pendant la nuit.

Un avertissement est également en place pour la neige et la glace pour l’Angleterre du nord-ouest à travers les Midlands et à travers à Taunton dans l’ouest et Londres dans le sud-est.

Lundi matin, la police du Gloucestershire a averti les membres du public de faire attention car la neige autour du comté provoquait des perturbations.

Les Londoniens se sont réveillés à des températures de 0 ° C dans la capitale, avec un maximum de 5 ° C prévu plus tard dans la journée.

Le Met Office a déclaré que la pluie qui traversait le Pays de Galles et l’Angleterre aux premières heures de lundi pouvait se transformer en neige.

La neige était déjà tombée dans certaines parties de l’Écosse, de l’Irlande du Nord et de l’Angleterre dimanche après-midi, tandis que plus de 100 avertissements d’inondation étaient en place dans toute l’Angleterre après des jours de conditions orageuses.

Les avertissements jaunes du Met Office, en place de minuit à 18 heures le lundi, informent du potentiel de blessures causées par les surfaces glacées et des retards dans les trains et le transport routier.

Les températures froides font suite à plusieurs jours de temps hivernal au cours de la période de Noël qui ont provoqué des inondations dans certaines parties du sud de l’Angleterre avant l’arrivée de la tempête Bella le lendemain de Noël avec des vents de plus de 100 km / h.

Des inondations ont également été signalées dans certaines parties de l’est de l’Angleterre dimanche matin, des kayakistes prenant les routes de Norfolk pour tenter de traverser des rues gorgées d’eau.

en relation

Lundi à 4 heures du matin, 103 avertissements d’inondations étaient restés en place dans toute l’Angleterre, appelant à une action immédiate avant les inondations prévues, ainsi que 193 alertes aux inondations.

Malgré les mauvaises conditions, les coups de vent ont signifié que, pour la première fois de l’histoire, plus de la moitié de l’électricité britannique était produite par l’énergie éolienne samedi.

Selon la société énergétique Drax, 50,67% de l’électricité du pays était produite par des éoliennes le lendemain de Noël.