Le chanteur Cher s’est rendu en secret au Pakistan cette semaine pour aider à sauver Kaavan, considéré comme «l’éléphant le plus solitaire du monde». Il sera transféré d’un zoo au Pakistan à un au Cambodge avec de meilleures conditions de vie pour lui dimanche après que des groupes de défense des animaux aient passé des années à lui demander de trouver une nouvelle maison. Le programme de Cher au Pakistan n’a été rendu public que vendredi, lorsqu’elle a rencontré le Premier ministre Imran Khan, dont le bureau a déclaré que Cher rencontrerait Kaavan lors de son voyage, rapporte l’Associated Press.

Cher a annoncé son voyage sur Twitter, remerciant Khan d’avoir «rendu cela possible». Elle a dit qu’il y aura également un documentaire, qui promet d’être “réconfortant”. Cher a également partagé un clip de la Smithsonian Channel, qui produit le documentaire. Elle a demandé aux fans de faire un don à Free the Wild pour aider à financer la maison de Kaavan au Cambodge.

Je viens de sortir de la réunion pour remercier le Premier ministre Imran Kahn d’avoir rendu cela possible

Moi pour emmener Kaavan au Cambodge. Kaavan pourra partir pour le Cambodge le 29. Pensez que le documentaire sera réconfortant. – Cher (@cher) 27 novembre 2020

Kaavan a vécu au zoo de Marghazar à Islamabad pendant 35 ans et est seul depuis le décès de son partenaire en 2012. Les vétérinaires ont déclaré qu’il était en surpoids, sous-alimenté et avait des problèmes de comportement parce qu’il était isolé. La vie de Kaavan devrait changer pour le mieux une fois qu’il déménage dans un sanctuaire au Cambodge. Four Paws International, qui a lancé une campagne pour sauver l’éléphant en 2016, soignait Kavaan avant son déménagement. Une fois sur place, Kavaan aura encore besoin d’une aide physique et psychologique pendant des années, a déclaré Martin Bauer de Four Paws à l’AP.

L’équipe de Four Paws a commencé à traiter Kaavan il y a trois mois. Le Dr Amil Khalil a mis Kaavan sur un régime de fruits et légumes, qui l’a aidé à perdre du poids. Avant, Kaavan mangeait chaque jour 550 livres de canne à sucre pure, avec seulement quelques fruits et légumes dans son alimentation. Après avoir travaillé si longtemps avec Kaavan, l’éléphant vient maintenant vers Khalil quand il entend la voix du vétérinaire, a déclaré Khalil.

🐘Le voyage de Kaavan vers la libération de la captivité à Islamabad au Cambodge sera un documentaire @SmithsonianChan 2021 ❤️ Aidez-nous à construire la maison pour toujours de Kaavan 🏡 https://t.co/dzdl4Ew4gn 🙏🏻 @ ftwglobal #KaavansJourney pic.twitter.com/iTxdzfndNB – Cher (@cher) 27 novembre 2020

Bauer a félicité Cher pour avoir intensifié et rejoint la cause et sensibilisé au sort de Kaavan. «Les célébrités qui prêtent leur voix à de bonnes causes sont toujours les bienvenues, car elles aident à lancer le discours public et à faire pression sur les autorités responsables», a-t-il déclaré à l’AP. «Partout dans le monde, il y a des amoureux des animaux, célèbres et non célèbres, et le soutien de chacun d’entre eux est crucial. »

EXACTEMENT AVERY 👏🏻👏🏻 C’est mon Son nom est Kaavan pic.twitter.com/TAY2krS2lO – Cher (@cher) 21 novembre 2020

Cher a longtemps été un activiste des droits des animaux et a également attiré l’attention sur un éléphant à Los Angeles. En 2019, elle a rejoint Lily Tomlin et Voice for the Animals Foundation pour demander que Billy l’éléphant soit transféré du zoo de Los Angeles vers un sanctuaire géré par la Performing Animal Welfare Society (PAWS). Billy “aurait 15 acres à parcourir dans le sanctuaire” au lieu des 3,6 acres qu’il possède au zoo, a déclaré Cher à PEOPLE.