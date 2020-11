UNE

L’éléphant qui a passé des décennies à languir seul dans un zoo au Pakistan doit enfin être renvoyé chez lui.

Kavaan, également connu comme l’éléphant «le plus solitaire du monde», est sur le point de s’envoler pour le Cambodge pour voir le reste de ses jours dans un sanctuaire avec d’autres de son espèce.

Le groupe de protection des animaux de Cher, Free the Wild, a passé des années à travailler avec ses collègues militants Four Paws International et le philanthrope américain Eric Margolis pour relocaliser Kaavan – une mission qui a coûté plus de 350000 £.

Elle réalise également un film documentaire sur le processus.

(

Cher a rencontré le Premier ministre pakistanais Imran Khan (à droite) lors de son voyage à Islamabad

/ Pakistan’s Press Information Dep)

Les conditions dans le zoo dans lequel Kavaan a passé les 35 dernières années étaient si mauvaises qu’un tribunal de la capitale pakistanaise a ordonné sa fermeture en août.

Plus tôt cette année, l’éléphant a été diagnostiqué comme étant dangereusement en surpoids, en raison de son régime alimentaire inapproprié d’environ 250 kilogrammes de canne à sucre par jour.

Mais le Dr Amir Khalil, un vétérinaire de Four Paws qui a soigné les nombreuses blessures et maux de Kaavan au cours des trois derniers mois, a déclaré qu’il était optimiste pour le prochain chapitre de la vie de l’éléphant.

«Dans le sanctuaire au Cambodge… l’attendent trois dames, trois éléphants d’Asie», a déclaré le Dr Khalil.

«Maintenant, Kaavan pourrait avoir un nouveau partenaire et partager une nouvelle vie avec un partenaire.»

Avec l’aide du vétérinaire, Kaavan a perdu 450 kg au cours des trois derniers mois, et était réduit à 4 000 kg plus mince et plus agile lorsqu’il a quitté le zoo dimanche.

(

Amir Khalil a aidé Kavaan à perdre 450 kg en seulement trois mois

/ . via .)

Le Dr Khalil a décrit comment il a doucement cajolé Kaavan dans une caisse en acier, alors que près d’une douzaine d’hommes l’ont soigneusement guidé à l’intérieur en utilisant des chaînes autour de ses jambes de la taille d’un tronc d’arbre.

Kaavan devrait partir lundi à bord d’un avion cargo russe pour le sanctuaire de 25 000 acres.

Pendant une grande partie de son temps au Pakistan, Kaavan a été maintenu enchaîné dans une petite enceinte entourée de douves d’eau.

Le sol a irrité ses pieds et ses ongles, qui sont gravement endommagés et nécessiteront des années de traitement au Cambodge, a déclaré Martin Bauer, un porte-parole de Four Paws International.

L’éléphant est arrivé au Pakistan en cadeau du Sri Lanka alors qu’il n’avait qu’un an.

en relation

Le zoo abritait autrefois 500 animaux, mais en août à peine 30 étaient encore vivants et l’état de Kaavan s’était détérioré.

“Ils disent toujours qu’il faut un village, mais il a fallu tout un pays pour que Kaavan déménage au Cambodge”, a déclaré M. Bauer en applaudissant la Fondation pakistanaise pour la faune, qui a d’abord sonné l’alarme à propos de Kaavan.

Avec le mamal désormais mondialement connu, Four Paws a déplacé une trentaine d’animaux du site.

Il ne reste qu’un cerf, un singe et deux ours dansants à la retraite – Suzie et Bubaloo – dont les dents avaient toutes été enlevées par leurs anciens propriétaires pour les empêcher de mordre les clients et les propriétaires.

Les ours seront transférés en Jordanie en décembre avec l’aide de la Fondation Princesse Alia, dirigée par la fille aînée du défunt roi de Jordanie Hussein.