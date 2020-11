Cherche à plaire aux fans, Celia Lora demande quel type de photos télécharger | INSTAGRAM

La belle mannequin et actrice hôte, Celia Lora, a été assez caractérisée ces derniers mois par son contenu risqué et sa grande capacité à chouchouter ses fans Instagram. Pour cette raison, aujourd’hui, la belle mannequin a téléchargé une photo dans laquelle elle a demandé à ses abonnés ce qu’ils voulaient?

La question a rapidement sonné quelques alarmes, alors les utilisateurs qui l’ont vue ont rapidement lancé leur la créativité Et ils ont commencé à lui écrire des messages qu’ils avaient déjà l’habitude de lui envoyer.

On le sait, la belle fille d’Alex Lora, chanteuse du groupe de rock mexicain El Tri, est une experte pour se livrer à ceux qui sont sous pression, c’est pourquoi elle a ouvert une page de contenu exclusif, où elle promet S’il vous plaît à tous ceux qui s’abonnent avec des photos et des vidéos entièrement personnalisées, ainsi que l’opportunité de discuter avec elle via un chat exclusif où vous pouvez poser toutes sortes de questions et demandes.

Ce n’est pas étrange pour nous que Celia Lora ait fait cette questionComme nous le savons, il veut toujours que ses fans s’expriment complètement et ne veulent pas dire quelque chose car il a déjà accepté qu’ils sont très intrépides et intenses et de toute façon il les aime beaucoup et essaie de ne pas être trop coincé avec de tels messages. des étrangers qui vous envoient parfois.

En fait, en ce moment, il y a une nouvelle vidéo sur sa chaîne YouTube où, avec l’un de ses amis, ils parlent de certains des messages qu’il reçoit, racontant toujours les choses d’une manière très amusante, ce qui fait de la vidéo un moment agréable. où nous nous divertissons avec elle.

Sur la photo, on peut voir la belle Celia allongée au bord d’une piscine, tout en portant l’un de ses plus beaux maillots de bain jaunes qu’elle ait jamais modelés, faisant tomber les utilisateurs amoureux quand ils la voient, elle est vraiment magnifique.

Celia Lora s’est très concentrée sur la création de contenu avec la chaîne MTV, tout cela grâce à sa participation à Acapulco Shore et à la saison la plus récente, qui était de 7, en fait, à cette époque, certains internautes proposent que Celia apparaisse à nouveau dans le la saison 8 de cette émission de téléréalité qui attire l’attention de centaines de milliers de personnes.

La belle jeune femme est une “Acashore” dans l’âme, ses collègues l’appellent souvent la boss (le Boss en anglais) grâce à sa personnalité forte et caractéristique, elle a tendance à être un peu autoritaire et à essayer d’imposer son ordre là où elle est .

Actuellement Celia Lora participe à un programme d’Azteca uno appelé “Todos Quieren Fama” et où, avec le chef Roger González, elle fait des présentations inoubliables, même si elle n’a pas la voix de son père ou le talent pour chanter, si elle a un excellente attitude et une énergie tellement positive qu’elle brille sur scène.

Il ne fait aucun doute que Celia Lora continuera à produire le meilleur contenu pour ceux qui la suivent vraiment, nous vous recommandons donc d’être très au courant de Show News afin de ne manquer aucune de ses actualités et de ses meilleures photos, ainsi que les promotions qu’elle publie parfois pour votre page de contenu exclusive.