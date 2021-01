Chère actrice de mon nom, Song Yoo-jung a perdu la vie | Instagram

La nouvelle que Song Yoo-jung, la jeune mannequin et actrice de seulement 26 ans a été retrouvée morte sur les réseaux sociaux. Comme il est devenu connu, la star sud-coréenne qui a acquis une énorme renommée grâce à la série Cher mon nom il aurait pu être aux prises avec une maladie mentale.

C’est l’agence qui l’a représentée artistiquement, Sublime Artist Agency, qui a révélé le décès malheureux de la jeune actrice. Jusqu’à présent, les raisons pour lesquelles Chanson Yoo-jung Il est parti de manière si surprenante.

Bien que l’on ne sache pas comment cela s’est passé, il y a ceux qui disent que le départ à un âge précoce et de manière inattendue de cette actrice sud-coréenne pourrait être dû à une bataille contre son propre esprit. Ils sont arrivés à cette conclusion en raison de certaines déclarations publiques dans lesquelles Song Yoo-jung a manifesté un malaise mental.

La belle et jeune actrice faisait partie de séries coréennes telles que ‘École 2017‘ou’ Faites votre souhait ‘; Cependant, ses partisans assurent que c’est Cher mon nom qui lui a vraiment donné une énorme renommée.

Dans le même communiqué, il a été annoncé que la famille de Song Yoo-jung avait décidé de dire au revoir au mannequin de manière privée et très réservée. Il a été souligné que la jeune femme avait un grand sourire et était une femme amoureuse de son métier, qu’elle développait avec son cœur.

La belle Song Yoo-jung a commencé à être admirée par beaucoup à un très jeune âge, elle a fait ses débuts en 2013 en Arc-en-ciel doré et beaucoup se souviendront d’elle pour avoir fait partie d’un clip pour le groupe K-pop iKON.

En 2019, la jeune actrice a montré sa frustration, puisqu’elle a assuré que sa carrière avait stagné après avoir été une énorme promesse, car elle n’avait pas travaillé depuis 2017; cette année-là, il réussit à revenir à la télévision.

Le New York Times souligne que peu de visages dans ce pays dépassent vingt ans en étant célèbres, ce qui frustre des stars comme Song Yoo-jung et a des répercussions sur leur stabilité mentale.

Les artistes publics comme moi n’ont pas la tâche facile: notre vie privée est plus scrutée que quiconque et nous souffrons du genre de douleur dont nous ne pouvons même pas discuter avec notre famille et nos amis, avait partagé la star de Dear my name.