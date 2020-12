Danse avec les étoiles, la pro Cheryl Burke a été honnête à propos de son traumatisme, partageant des détails sur les abus sexuels et la toxicomanie dans l’enfance. Depuis qu’elle a participé à l’émission spéciale TLC Breaking the Silence, Burke a été ouverte sur ses incidents d’abus passés. Avec sa dernière publication Instagram et sa vidéo YouTube, Burke a parlé de son expérience de relations abusives.

Burke a plongé profondément dans un territoire émotionnel, mais s’est assurée d’ajouter une lueur d’espoir sous la forme de son mari, Matthew Lawrence. L’alun de Boy Meets World travaille avec Burke depuis 2007 et selon le pro de Dancing With the Stars, il s’agit de la première relation saine qu’elle a rencontrée.

«Avec le recul, je pense honnêtement que la première relation que j’ai jamais eue qui ne correspondait pas à ce modèle abusif a été lorsque mon mari, maintenant, Matt et moi, nous sommes sortis pour la première fois, en 2007», a déclaré Burke. “Honnêtement, je pense qu’au moment où nous sommes sortis ensemble, je ne m’aimais pas assez pour penser que je méritais d’être avec quelqu’un qui était vraiment gentil avec moi. Et j’étais juste enveloppé dans cette nouvelle sortie -carte sans prison, style de vie à Los Angeles, alors qu’il était déjà en quelque sorte là-bas et l’a fait depuis qu’il a grandi dans cette industrie. “

Burke et Lawrence ont rompu en 2008, mais se sont reconnectés en 2017 avant leur mariage en 2019. Avant cela, Burke a décrit un modèle malsain dans les relations et le traitement abusif qu’elle a subi.

«Même après avoir obtenu mon diplôme d’études secondaires et dans ma carrière de danseuse professionnelle, j’étais toujours dans ce type de relations de mauvais garçon, et j’ai continué sur le modèle de sortir avec des hommes violents», a-t-elle déclaré dans la vidéo. “Je me maltraitais aussi en buvant trop et je n’avais vraiment aucun respect pour moi-même.”

La danseuse professionnelle a taquiné plus de discussions sur son passé dans de futures vidéos. Elle a également précisé que son retour à Lawrence était une bénédiction de l’univers.

“Je suis donc tellement reconnaissante et heureuse que l’univers l’ait vraiment ramené dans ma vie quand j’étais prête et que j’étais devenue la personne que je suis maintenant parce qu’il est le contraire de tout ce qui est mauvais dans mes relations passées”, a-t-elle déclaré. «Je pense que quand je repense à cette période de ma vie, je pourrais m’asseoir ici et dire que j’aurais aimé que ces choses ne m’arrivent jamais, mais je la regarde maintenant car chaque partie de mon histoire m’a aidé à devenir la femme Je le suis aujourd’hui. ”