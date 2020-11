La neuvième semaine de Dancing With the Stars a vu Backstreet Boy AJ McLean détrôné après un trébuchement lors de son hommage à la valse viennoise à la légende de la reine Freddie Mercury, lui et Cheryl Burke dans les deux derniers. Surnommé “difficile” par la juge Carrie Ann Inaba, avec Bruno Tonioli déclarant que McLean s’est mis “dans un fouillis”, leur score final de 23 points sur 30 n’était pas suffisant pour les envoyer en demi-finale, quelque chose. que Burke a un problème avec.

S’adressant à Entertainment Tonight juste après avoir été obligés de raccrocher leurs chaussures de danse avant de décrocher le très convoité trophée Mirrorball, la danseuse professionnelle de 36 ans a admis qu’elle était frustrée par le faible score. En fait, Burke a semblé contester le score tout au long de la saison, un score qui, selon elle, a été incohérent. Elle a déclaré à la sortie: “Il y a des règles dans la salle de bal, et en ce qui me concerne, c’est un spectacle de salle de bal, j’ai pensé”, ajoutant qu’elle pense que la façon dont les couples sont notés n’est “tout simplement pas cohérente”.

Burke n’est pas le seul danseur cette saison à s’inquiéter du score des juges, qui, avec Inaba et Brunioli, comprend également Derek Hough. Tout au long de la saison, Kaitlyn Bristowe et son partenaire Artem Chigvintsev ont exprimé leur inquiétude après qu’Inaba, pendant plusieurs semaines, ait semblé plus critique à l’égard de Bristowe que d’autres. Abordant le score après la huitième semaine de compétition, Chigvintsev a déclaré qu’il pensait “que ce n’est certainement pas une norme différente, mais j’ai l’impression que les attentes sont différentes” et que le score commençait à se sentir “un peu personnel”. Pendant la soirée des icônes, leur chance a semblé changer, puisqu’ils ont marqué leur premier score parfait de la saison, Inaba louant même leur routine.

Quant à McLean et Burke, la fin de leur voyage sur le concours de danse ABC est “une déception majeure”, a déclaré le musicien. McLean a admis qu’il ne “pensait pas que ça m’avait vraiment frappé encore, pour être honnête, mais demain ce sera une gueule de bois émotionnelle à coup sûr.” Après avoir passé neuf semaines à faire de nouveaux mouvements sur la piste de danse, McLean a déclaré qu’il était “reconnaissant pour l’expérience, déclarant que” ce fut un voyage absolument gracieux, et je suis reconnaissant pour chaque expérience que j’ai endurée avec cet incroyable “Bien que triste à propos du premier tapotement, il a ajouté qu ‘” il y a aussi une sorte de soulagement et de calme aussi, parce que la vie continue. “

