Cheryl Burke a passé 23 saisons dans Dancing With the Stars, il n’est donc pas étonnant qu’elle ait vu pas mal de blessures au cours de son temps avec ses partenaires. Après tout, en tant que danseuse professionnelle, Burke connaît son chemin sur une piste de danse aussi bien que n’importe qui, mais ses partenaires célèbres ne peuvent pas en dire autant, ce qui signifie que les choses peuvent parfois devenir risquées dans la pratique. Mercredi, Burke est apparue dans The Kelly Clarkson Show et a jeté un coup d’œil sur toutes les blessures qu’elle a admis en plaisantant qu’elle aurait pu causer.

Elle a commencé avec son partenaire le plus récent, Ray Lewis. Traditionnellement, les athlètes ont bien fait la transition dans la compétition, étant souvent parmi les favoris, car une poignée d’entre eux ont remporté le trophée Mirror Ball. Lewis, connu pour être léger pendant ses jours de jeu et toujours danser pendant son introduction, a fini par devoir quitter le spectacle tôt après avoir été blessé. «Le premier joueur de football à être blessé, c’est ma faute», a-t-elle déclaré.

Si vous êtes associé à @CherylBurke sur #DWTS, nous avons un mot: ATTENTION 😳 Connectez-vous aujourd’hui pour entendre parler de son nouveau podcast avec sa partenaire de danse AJ McLean et sa nouvelle gamme de masques de créateurs! pic.twitter.com/1AMkio8sDe – The Kelly Clarkson Show (@KellyClarksonTV) 22 octobre 2020

Une autre célébrité qui a suivi le même sort était Tom Delay. Le politicien, a déclaré Burke, “s’est fracturé les deux pieds.” Il a duré quelques semaines avant de devoir se retirer de la compétition. Le troisième partenaire qu’elle a mentionné était Cristian de la Fuente, peut-être le plus grave des trois participants blessés. «Je me suis cassé le bras en direct à la télévision quand nous avons fait la samba», se souvient Burke. Ce moment vivra avec les fans de DWTS alors que Burke se souvenait avoir réalisé qu’il avait lâché prise et que sa tête toucha le sol avant que Tom Bergeron ne fasse une pause publicitaire après l’accident. En y repensant, Burke a déclaré qu’elle conseillerait simplement «prudence» à toute personne avec qui elle s’associerait dans les saisons à venir.

Actuellement, Burke est sur la saison 29 avec AJ McLean. Jusqu’à présent, tout s’est bien passé pour la paire. Après l’épisode de lundi, Burke et le chanteur des Backstreet Boys ont avancé un autre tour avec cinq couples déjà éliminés. Après la fin brusque de sa course la saison précédente, Burke a pour objectif de gagner pour la troisième fois, auparavant avec Emmitt Smith et Drew Lachey.

Dancing With the Stars est diffusé le lundi à 20 h HE sur ABC.